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عربي-دولي

تفاصيل اعتقال أحد أبرز قادة حماس...الجيش الاسرائيلي يكشف

Lebanon 24
01-09-2026 | 12:29
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تفاصيل اعتقال أحد أبرز قادة حماس...الجيش الاسرائيلي يكشف
تفاصيل اعتقال أحد أبرز قادة حماس...الجيش الاسرائيلي يكشف photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيلي، أن "قواته و"الشاباك" نفذا عملية مشتركة ومركزة في شمال قطاع غزة، أسفرت عن اعتقال رئيس جهاز الأمن الداخلي لحركة حماس في كامل القطاع".

وأضاف "أن سلاح الجو نفذ، بالتزامن مع العملية، غارات مركزة استهدفت عدداً من الأهداف العسكرية في المنطقة، بهدف إزالة التهديدات عن القوات المشاركة، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته".

وحسب الجيش الإسرائيلي، "عمل المسؤول المعتقل خلال الفترة الأخيرة على ترسيخ سيطرة حماس في شمال القطاع، ودفع مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش العاملة في منطقة "الخط الأصفر".

وأشار إلى أن "المعتقل نُقل إلى قوات الأمن داخل إسرائيل لاستكمال التحقيق معه".

وأكد الجيش أن "العملية تهدف إلى إزالة التهديدات، وتقويض سيطرة حماس في المنطقة، وإحباط مخططاتها لتنفيذ أنشطة ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين".

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