تفاصيل اعتقال أحد أبرز قادة حماس...الجيش الاسرائيلي يكشف

أعلن الجيش ، أن "قواته و" " نفذا عملية مشتركة ومركزة في شمال ، أسفرت عن اعتقال الداخلي لحركة في كامل القطاع".

وأضاف "أن سلاح الجو نفذ، بالتزامن مع العملية، غارات مركزة استهدفت عدداً من الأهداف العسكرية في المنطقة، بهدف إزالة التهديدات عن القوات المشاركة، مشيراً إلى عدم تسجيل إصابات في صفوف قواته".

وحسب الجيش الإسرائيلي، "عمل المسؤول المعتقل خلال الفترة الأخيرة على ترسيخ سيطرة حماس في شمال القطاع، ودفع مخططات لتنفيذ هجمات ضد قوات الجيش العاملة في منطقة "الخط الأصفر".

وأشار إلى أن "المعتقل نُقل إلى داخل لاستكمال التحقيق معه".

وأكد الجيش أن "العملية تهدف إلى إزالة التهديدات، وتقويض سيطرة حماس في المنطقة، وإحباط مخططاتها لتنفيذ أنشطة ضد قوات الجيش والمواطنين الإسرائيليين".