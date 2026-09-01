في زيارة رسمية...الرئيس الصيني في مصر

وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى القاهرة
في زيارة رسمية يلتقي في خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي
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وقالت الرئاسة المصرية
في بيان إن الزيارة "تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلاً عن التشاور حول عدد من القضايا
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".
وقالت وزارة الخارجية الصينية
إن شي سيزور مصر بعد مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك عاصمة قرغيزستان.
وهذه أول زيارة يجريها شي لمصر منذ عشر سنوات. وتأتي زيارته في وقت يسود فيه التوتر منطقة الشرق الأوسط
بسبب حرب إيران
الدائرة منذ ستة أشهر وقبلها حرب غزة.