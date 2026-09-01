في زيارة رسمية...الرئيس الصيني في مصر

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وصل الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى في زيارة رسمية يلتقي في خلالها الرئيس .وقالت الرئاسة في بيان إن الزيارة "تأتي الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، ومتابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة المبرم بين البلدين عام 2014، فضلاً عن التشاور حول عدد من الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".وقالت إن شي سيزور مصر بعد مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بشكك عاصمة قرغيزستان.وهذه أول زيارة يجريها شي لمصر منذ عشر سنوات. وتأتي زيارته في وقت يسود فيه التوتر منطقة بسبب حرب الدائرة منذ ستة أشهر وقبلها حرب غزة.