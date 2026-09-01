بعد الهجمات الأميركية على إيران...ترامب يعلّق

أكد الرئيس الأميركي أن تنفّذ ضربات تستهدف مواقع إيرانية بالقرب من ، محذراً من رد أميركي أكبر وأشد في حال قررت الرد على الهجوم.

وأوضح أن الأميركية "واسعة النطاق وقوية"، معتبراً أنها تأتي رداً على محاولة الفاشلة لزرع ألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاقها 8 صواريخ استهدفت أميركية، مشيراً إلى أنه تم إسقاطها بنجاح.

وأضاف ترامب أنه إذا ردت الهجوم الأميركي، فإنها ستتعرض لضربات أخرى "بمستوى أشد وأقوى بكثير"، محذراً من أن الهجوم الأكبر سيستهدفها، ومؤكداً أنه "لن يبقى منها إلا القليل".