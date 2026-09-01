بعد الهجمات الأميركية على إيران...ترامب يعلّق

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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنفّذ ضربات تستهدف مواقع إيرانية بالقرب من مضيق هرمز، محذراً طهران من رد أميركي أكبر وأشد في حال قررت الرد على الهجوم.
وأوضح ترامب أن الغارات الأميركية "واسعة النطاق وقوية"، معتبراً أنها تأتي رداً على محاولة إيران الفاشلة لزرع ألغام في مضيق هرمز، إضافة إلى إطلاقها 8 صواريخ استهدفت قاعدة عسكرية أميركية، مشيراً إلى أنه تم إسقاطها بنجاح.
وأضاف ترامب أنه إذا ردت إيران على الهجوم الأميركي، فإنها ستتعرض لضربات أخرى "بمستوى أشد وأقوى بكثير"، محذراً من أن الهجوم الأكبر سيستهدفها، ومؤكداً أنه "لن يبقى منها إلا القليل".