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عربي-دولي

الرئيس الروسي: سنقدّم المساعدة اللازمة والسلع الضرورية لإيران

Lebanon 24
01-09-2026 | 20:15
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 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خلال لقاءٍ بنظيره الإيراني مسعود بيزشكيان، أن روسيا تسعى لتقديم المساعدة اللازمة لإيران في ظل عدم استقرار الهدنة مع الولايات المتحدة.
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وقال بوتين: "رحبنا بتوقيع مذكرة وقف إطلاق النار الإيرانية الأميركية في حزيران من هذا العام. ولكن للأسف، أثبتت هذه الهدنة عدم استقرارها وهشاشتها الشديدة".

وأضاف أن روسيا "تحاول تقديم" المساعدة اللازمة لإيران و"السلع الضرورية". ولم يكشف بوتين طبيعة الدعم الذي تقدمه موسكو لطهران.

وقال الرئيس الإيراني إن القمة التي يحضرها الزعيمان تهدف إلى محاربة "الأحادية" وتفعيل "التعددية"، قبل أن يتقدّم بالشكر لبوتين على هذا الدعم.

وقال بيزشكيان: "نحن ممتنون لكم ونشكركم على مواقفكم طوال جميع المراحل"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تفرض علينا عقوبات سواء في أوقات الصراعات والاعتداءات، أو في الأوقات العادية".

وكان الجيش الأميركي أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه قصف أهدافاً في جزيرة "لارك"، زعم أنها كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام باتجاه مضيق هرمز.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد في الأردن والإمارات، إلا أنه تم اعتراضها.
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