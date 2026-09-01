الرئيس الروسي: سنقدّم المساعدة اللازمة والسلع الضرورية لإيران

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أكد ، في خلال لقاءٍ بنظيره مسعود بيزشكيان، أن تسعى لتقديم المساعدة اللازمة لإيران في ظل عدم استقرار الهدنة مع .وقال : "رحبنا بتوقيع مذكرة وقف إطلاق النار الأميركية في حزيران من هذا العام. ولكن للأسف، أثبتت هذه الهدنة عدم استقرارها وهشاشتها الشديدة".وأضاف أن روسيا "تحاول تقديم" المساعدة اللازمة لإيران و"السلع الضرورية". ولم يكشف بوتين طبيعة الدعم الذي تقدمه لطهران.الإيراني إن القمة التي يحضرها الزعيمان تهدف إلى محاربة "الأحادية" وتفعيل "التعددية"، قبل أن يتقدّم بالشكر لبوتين على هذا الدعم.وقال بيزشكيان: "نحن ممتنون لكم ونشكركم على مواقفكم طوال جميع المراحل"، مضيفا أن الولايات المتحدة "تفرض علينا عقوبات سواء في أوقات الصراعات والاعتداءات، أو في الأوقات العادية".وكان الجيش الأميركي أعلن خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه قصف أهدافاً في "لارك"، زعم أنها كانت تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام باتجاه مضيق هرمز.وردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة استهدفت قواعد في الأردن والإمارات، إلا أنه تم اعتراضها.