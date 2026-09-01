بريطانيا تتوعد بإجراءات ضد المستوطنات الإسرائيلية.. وتل أبيب تهدد بالرد

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تعتزم بريطانيا طرح حزمة "إجراءات شاملة" بشأن المستوطنات في في خلال الأسابيع المقبلة، فيما قال جدعون ساعر إن سترد بـ"إجراءات" في حال قررت لندن ذلك.وأبلغ وزير الخارجية ، إد ميليباند، أعضاء بأن مخطط E1 الاستيطاني سيقطع مساحة من الأرض التي يسعى لإقامة دولتهم عليها، و"يهدد بجعل قيام دولة فلسطينية أمراً غير قابل للتنفيذ".في المقابل، قال ساعر إنه إذا اتخذت بريطانيا إجراءات ضد "فستتخذ دولة إسرائيل إجراءات ضد بريطانيا، ولدينا الأدوات اللازمة لذلك".وجاءت تصريحات ساعر لموقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي رداً على سؤال بشأن احتمال فرض الحكومة عقوبات على إسرائيل بسبب المضي قدماً في مخطط E1 الاستيطاني.وتنتقد بريطانيا ودول أوروبية أخرى خطط إسرائيل، بينما صرّح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام قبل توليه منصبه بأنه "يدرس اتخاذ إجراءات لحظر تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية".