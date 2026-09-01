ردًا على الهجوم الأميركي.. إيران تعلن بدء "عملية حاسمة"

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الإيرانية بدأت عملية عسكرية وُصفت بـ"الحاسمة"، ردًا على الهجمات الأميركية الأخيرة.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن القواعد والمصالح الأميركية في المنطقة ستكون ضمن أهداف الضربات الإيرانية، باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية قد أعلنت أن إيران سترد على الغارات الأميركية التي استهدفت مواقع في محافظتي سيستان وبلوشستان وهرمزغان، متوعدةً بتوجيه "ضربات قاسية ومؤلمة" للقوات الأميركية.
وأكدت الهيئة أن الولايات المتحدة "كلما أصرت على مواصلة أعمالها العدائية في المنطقة، ستتحمل خسائر أكبر وأثقل"، مشددةً على أن القوات المسلحة الإيرانية ستفرض "تكاليف باهظة" ردًا على ما وصفته بالاعتداءات الأخيرة.
في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية تنفذ حاليًا ضربات على أهداف إيرانية قرب مضيق هرمز، واصفًا إياها بأنها "قوية وواسعة النطاق"، وقال إنها تأتي ردًا على "محاولة إيرانية فاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق".