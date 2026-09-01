تصريح جديد للطاقة الذرية بشأن منشأة دير الزور السورية

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن البنية التحتية التي عثر عليها في مدينة دير الزور السورية
"تتوافق مع بنية مفاعل نووي".
وكتبت "عثرنا على 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي في سوريا
في أحد المواقع، منها نحو 55 طنا على شكل 8808 قضبان وقود، ونحو 18 طنا من خردة اليورانيوم والنفايات".
في حين رحب تقرير وكالة الطاقة الذرية بشفافية دمشق
وتعاونها مع الوكالة مما يسهل حل قضايا الضمانات العالقة المتعلقة بالأنشطة النووية السورية السابقة.
وكان وزير الخارجية
السوري، أسعد الشيباني، أكد أن سوريا تتمسك بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية، مشدداً على أن المواد النووية الموجودة في البلاد في موقع "سري" ستبقى في عهدة الدولة السورية، وفق ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكان مسؤولون أميركيون وإسرائيليون كشفوا في وقت سابق من الشهر الجاري، أن إدارة الرئيس
الأميركي دونالد ترامب
توصلت إلى تفاهمات سرية مع الحكومة السورية وإسرائيل، تمهّد لإزالة مواد نووية مخزنة في موقع سري داخل سوريا، في عملية تشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".
وتعود خلفية القضية إلى البرنامج النووي
السري الذي طوره نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد
، والذي تمحور حول مفاعل الكبر النووي السري، فمن بين المنشآت التي تراقبها إسرائيل
عن كثب منذ نحو عامين موقع يُعرف باسم "الموقع 99".
وبحسب مسؤولين إسرائيليين، خزّن نظام الأسد
في الموقع مواد نووية كانت جزءا من مشروع مفاعل الكبر النووي.