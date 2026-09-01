اجتماع غير مسبوق قد يجمع بوتين وشي وترامب

أعلن مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الصيني شي جين بينج تطرقا، في خلال لقائهما، إلى إمكانية عقد لقاء ثلاثي بمشاركة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا
والمحيط الهادئ (أبيك) المقبلة في الصين
.
وقال أوشاكوف إن فكرة عقد لقاء يجمع بوتين
وشي وترمب طُرحت بالفعل، مشيراً إلى أن إمكانية تنظيم الاجتماع تعتمد على سير الترتيبات المتعلقة بالقمة المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية
يومي 18 و19 تشرين الثاني، وحضور القادة
الثلاثة.
وبحسب وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، قال أوشاكوف، إن ترامب
"على ما يبدو" سيحضر القمة، فيما سيشارك بوتين بعد تلقيه دعوة رسمية.
وأضاف أوشاكوف: "إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن الممكن ترتيب لقاء ثلاثي"، مؤكداً أن موضوع عقد مثل هذا الاجتماع "تم التطرق إليه بالفعل".
كما أشار إلى إمكانية عقد لقاءات منفصلة بين بوتين وكل من شي وترمب، في حال تعذر تنظيم الاجتماع الثلاثي.