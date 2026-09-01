الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات صاروخية إيرانية

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أكدت التصدي لهجمات معادية إيرانية، في حين أطلقت الداخلية البحرينية تنبيها بوجود "خطر" داعية إلى الهدوء والتوجه لأماكن آمنة.ففي الكويت، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في منشور لها، إن الدفاعات الجوية تصدت لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الآثم".وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش ، أن أصوات الانفجارات إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.وطالبت الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.وفي ، أعلن مركز الاتصال الوطني، أن منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين، اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت مملكة البحرين.وقبل ذلك، أطلقت البحرينية، تنبيها بوجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى " الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة".