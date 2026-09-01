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عربي-دولي

الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات صاروخية إيرانية

Lebanon 24
01-09-2026 | 23:11
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الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات صاروخية إيرانية
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أكدت الكويت التصدي لهجمات معادية إيرانية، في حين أطلقت الداخلية البحرينية تنبيها بوجود "خطر" داعية إلى الهدوء والتوجه لأماكن آمنة.
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ففي الكويت، قالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في منشور لها، إن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لـ"هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم".

وأوضحت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن أصوات الانفجارات إن سمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وطالبت الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي البحرين، أعلن مركز الاتصال الوطني، أن منظومات الدفاع الجوي في قوة دفاع البحرين، اعترضت ودمرت طائرات مسيرة إيرانية استهدفت مملكة البحرين.

وقبل ذلك، أطلقت وزارة الداخلية البحرينية، تنبيها بوجود خطر، ودعت المواطنين والمقيمين إلى "التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية، حفاظا على السلامة العامة".
 
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