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عربي-دولي

ترامب: لا يهمني إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم

Lebanon 24
01-09-2026 | 23:16
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ترامب: لا يهمني إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع إيران لن تلتزم به سيظل "بلا قيمة"، وأظهر في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي.
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وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال"، قائلا إنه ليس بصدد إجبار إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

وتابع أنه لا يهمه بتاتا إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه يفضل الوضع الحالي بكثير، إذ تسيطر الولايات المتحدة سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، "بينما ينهار الاقتصاد الإيراني تماما".

وتساءل ترامب "متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل".

وجاء ما كتبه ترامب، ضمن تعليقاته على عودة الضربات التي تستهدف إيران، في وقت أعلنت واشنطن تشديد آليات "الخنق الاقتصادي" لطهران.

وشنت القوات الأميركية، موجة جديدة من الضربات الجوية قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز، شملت منصات لإطلاق الألغام وأنظمة دفاع جوي ورادارات، ردا على محاولات إيرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية في المنطقة.

وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه الأردن والكويت والبحرين.
 
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