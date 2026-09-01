ترامب: لا يهمني إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي انه لم يعد مهتما بالتوصل إلى اتفاق مع لن تلتزم به سيظل "بلا قيمة"، وأظهر في المقابل تصميما على استخدام القوة والضغط الاقتصادي.وكتب على منصته "تروث سوشيال"، قائلا إنه ليس بصدد إجبار العودة إلى طاولة المفاوضات.وتابع أنه لا يهمه بتاتا إن وقع الإيرانيون اتفاقية لا قيمة لها بالنسبة لهم، مشيرا إلى أنه يفضل الوضع الحالي بكثير، إذ تسيطر سيطرة شبه كاملة على مضيق هرمز، "بينما ينهار الاقتصاد تماما".وتساءل ترامب "متى سينتفض الشعب الإيراني ويقاتل".وجاء ما كتبه ترامب، ضمن تعليقاته على عودة الضربات التي تستهدف إيران، في وقت أعلنت تشديد آليات "الخنق الاقتصادي" لطهران.وشنت القوات الأميركية، موجة جديدة من الضربات الجوية قالت إنها استهدفت مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني حول مضيق هرمز، شملت منصات لإطلاق الألغام وأنظمة دفاع جوي ورادارات، ردا على محاولات إيرانية لاستهداف سفن تجارية وقوات أمريكية في المنطقة.وردت إيران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه والكويت والبحرين.