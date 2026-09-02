واشنطن تعود للتلويح بانهيار النظام.. الخيارات أمام طهران بدأت تضيق

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فقد حث الرئيس الأميركي في منشور له على منصة تروث سوشيل فجر اليوم الأربعاء الشعب الإيراني على الانتفاض. مع بلوغ الضربات الأميركية أوجها خلال الساعات الماضية ضد ، منذ وقف إطلاق النار بين البلدين قبل أشهر، صعدت الإدارة الأميركية ضغوطها، مراهنة على احتمال انهيار النظام .فقد حث الرئيس الأميركي في منشور له على منصة تروث سوشيل فجر اليوم الأربعاء الشعب الإيراني على الانتفاض.

فيما أكد وزير خزانته سكوت بيسنت أن أمام 3 خيارات لا رابع لها، ألا وهي " انقلاب الحرس الثوري على نفسه، أو انقلاب الشعب عليه، أو عودة طهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يمكنها الالتزام به".



كما اعتبر أن طهران تعيش حالة من الذعر تدفعها نحو العمل العسكري تحت وطأة الضغوط الاقتصادية، مشيراً إلى أن التفاهمات الدبلوماسية السابقة انهارت لأن إيران لم تكن مستعدة لإبرام اتفاق قابل للتطبيق. وأكد بيسنت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، معتبراً أن هي التي تفرض سيطرتها على الممر البحري في ظل تدهور الاقتصاد الإيراني.