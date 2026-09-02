روسيا ساعدت إيران سراً على تطوير صواريخ كروز فرط صوتية متقدمة!

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كشفت مراسلات روسية مسربة وسجلات سفر وتحليل لبراءات اختراع عسكرية أن ساعدت سراً على تطوير صواريخ كروز فرط صوتية متقدمة، في واحدة من أهم عمليات نقل التكنولوجيا العسكرية الاستراتيجية المعروفة من إلى .وأظهر تحقيق موسع أن البرنامج السري متعدد السنوات، الذي حمل الاسم الرمزي C430L، استعان ببعض أكثر خبراء الصواريخ خبرة لمساعدة طهران على تطوير فئة جديدة من الأسلحة القادرة على تهديد حاملات الطائرات الأميركية وسفن حربية أخرى في .كما كشف أن البرنامج بدأ عام 2023 واستمر خلال الحرب الأميركية ضد إيران، وفق صحيفة "فايناشيل تايمز".وبيّنت المراسلات المسربة أن المناقشات حول البرنامج استمرت حتى صيف عام 2026، في إطار الشراكة العسكرية المتنامية بين موسكو وطهران.هذا وتم ترتيب برنامج المساعدة الصاروخية عبر شركة روسوبورون إكسبورت، الذراع الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة، بالتنسيق مع شركة NPO Mashinostroyenia المتخصصة في تطوير الصواريخ.وبينت سجلات السفر المسربة أن مسؤولين روساً وخبراء كباراً في الشركة قاموا بعدة زيارات إلى إيران قبل توقيع العقد رسمياً مع في تشرين الثاني 2023. وبحلول عام 2025، تلقت الشركة الروسية كمية كبيرة من المواد التقنية الإيرانية الخاصة بمنظومة الدفع النفاث، وقام مهندسوها بتحليل بيانات اختبارات الطيران الإيرانية وإرسال أسئلة تفصيلية لطهران حول أداء النظام.كما شملت الاستفسارات تعديلات نظام الوقود واستقرار الاحتراق وتصميم مداخل الهواء وفوهة المحرك، إضافة إلى التساؤل عما إذا كان المحرك قد استمر في العمل بعد انتهاء بيانات القياس التي زودت بها إيران، والتي توقفت بعد أقل من دقيقة من بداية الاختبار. ويُظهر هذا التبادل أن المهندسين الروس كانوا يساعدون في تشخيص المشكلات التقنية وتحسين التصميم اعتماداً على خبراتهم المتراكمة في هذا المجال.(العربية)