هل رفض بوتين لقاء مدير الـCIA؟ هذا ما كشفته روسيا

كما أضاف أن المحادثات جرت في إطار رسمي واتسمت بالسرية، قائلاً: "لا يحق لي ببساطة الحديث عن مضمونها، فضلاً عن التعليق عليها".محادثات "إيجابية"أتى ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الأربعاء الماضي، أن راتكليف، زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات "مع الاستخبارات الروسية"، لكنه لم يلتقِ .وقال بيسكوف للصحافيين: "كانت هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات، لكن لم يجرِ أي لقاء مع الرئيس الروسي"، واصفاً المحادثات بأنها "إيجابية" ورافضاً التعليق على التي ركزت عليها.كما أردف أن بوتين أُبلغ بتفاصيل تلك المحادثات، غير أنه امتنع عن الإجابة عما إذا كانت الحرب قد نوقشت.كذلك شدد المتحدث على أن "التواصل بين أجهزة الاستخبارات تطور إيجابي بحد ذاته"، مضيفاً أنه "من السابق لأوانه تحديد كيفية تأثير ذلك على عملية حل الأزمة في علاقاتنا".يشار إلى أن راتكليف توجه إلى موسكو في رحلة غير معلنة الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام أميركية، ليصبح بذلك أحد أرفع المسؤولين الذين زاروا منذ بدء حربها مع في 2022.وجاءت الزيارة وسط تكثيف الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.