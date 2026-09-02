تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل رفض بوتين لقاء مدير الـCIA؟ هذا ما كشفته روسيا

Lebanon 24
02-09-2026 | 03:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل رفض بوتين لقاء مدير الـCIA؟ هذا ما كشفته روسيا
هل رفض بوتين لقاء مدير الـCIA؟ هذا ما كشفته روسيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، صحة تقارير إعلامية غربية زعمت رفض فلاديمير بوتين لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف خلال زيارته إلى موسكو.
Advertisement

وأكد أوشاكوف، في تصريحات لصحيفة "لايف"، أن "خطة عقد مثل هذا اللقاء لم تكن مطروحة أساساً"، موضحاً أن مدير الـCIA التقى قيادة الاستخبارات الروسية خلال الزيارة.
كما أضاف أن المحادثات جرت في إطار رسمي واتسمت بالسرية، قائلاً: "لا يحق لي ببساطة الحديث عن مضمونها، فضلاً عن التعليق عليها".

محادثات "إيجابية"
أتى ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء الماضي، أن راتكليف، زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات "مع الاستخبارات الروسية"، لكنه لم يلتقِ بوتين.

وقال بيسكوف للصحافيين: "كانت هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات، لكن لم يجرِ أي لقاء مع الرئيس الروسي"، واصفاً المحادثات بأنها "إيجابية" ورافضاً التعليق على القضايا التي ركزت عليها.

كما أردف أن بوتين أُبلغ بتفاصيل تلك المحادثات، غير أنه امتنع عن الإجابة عما إذا كانت الحرب الأوكرانية قد نوقشت.

كذلك شدد المتحدث على أن "التواصل بين أجهزة الاستخبارات تطور إيجابي بحد ذاته"، مضيفاً أنه "من السابق لأوانه تحديد كيفية تأثير ذلك على عملية حل الأزمة في علاقاتنا".

يشار إلى أن راتكليف توجه إلى موسكو في رحلة غير معلنة الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام أميركية، ليصبح بذلك أحد أرفع المسؤولين الأميركيين الذين زاروا روسيا منذ بدء حربها مع أوكرانيا في 2022.

وجاءت الزيارة وسط تكثيف الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصدرين: رئيس الموساد الجديد بحث ملف إيران مع مدير الـCIA قبل أسبوعين
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ستضرب موجة لاهبة لبنان قريبا؟ هذا ما كشفه الأب خنيصر
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية أجرى في موسكو مباحثات مع الاستخبارات الروسية ولم يلتق بوتين
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: لقاء مدير CIA كان مع أجهزة المخابرات الروسية
lebanon 24
Lebanon24
02/09/2026 14:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير بوتين

دميتري بيسكوف

الرئيس الروسي

فلاديمير بوتي

الأميركيين

الأوكرانية

فلاديمير

الكرملين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-09-02
Lebanon24
07:30 | 2026-09-02
Lebanon24
06:45 | 2026-09-02
Lebanon24
06:30 | 2026-09-02
Lebanon24
05:56 | 2026-09-02
Lebanon24
05:48 | 2026-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24