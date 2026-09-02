هل رفض بوتين لقاء مدير الـCIA؟ هذا ما كشفته روسيا

نفى مساعد الرئيس الروسي
، يوري أوشاكوف، صحة تقارير إعلامية غربية زعمت رفض فلاديمير بوتين
لقاء مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف خلال زيارته إلى موسكو
.
وأكد أوشاكوف، في تصريحات لصحيفة "لايف"، أن "خطة عقد مثل هذا اللقاء لم تكن مطروحة أساساً"، موضحاً أن مدير الـCIA التقى قيادة الاستخبارات الروسية خلال الزيارة.
كما أضاف أن المحادثات جرت في إطار رسمي واتسمت بالسرية، قائلاً: "لا يحق لي ببساطة الحديث عن مضمونها، فضلاً عن التعليق عليها".
محادثات "إيجابية"
أتى ذلك بعدما أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
الأربعاء الماضي، أن راتكليف، زار موسكو الثلاثاء لإجراء مباحثات "مع الاستخبارات الروسية"، لكنه لم يلتقِ بوتين
.
وقال بيسكوف للصحافيين: "كانت هناك اتصالات بين أجهزة الاستخبارات، لكن لم يجرِ أي لقاء مع الرئيس الروسي"، واصفاً المحادثات بأنها "إيجابية" ورافضاً التعليق على القضايا
التي ركزت عليها.
كما أردف أن بوتين أُبلغ بتفاصيل تلك المحادثات، غير أنه امتنع عن الإجابة عما إذا كانت الحرب الأوكرانية
قد نوقشت.
كذلك شدد المتحدث على أن "التواصل بين أجهزة الاستخبارات تطور إيجابي بحد ذاته"، مضيفاً أنه "من السابق لأوانه تحديد كيفية تأثير ذلك على عملية حل الأزمة في علاقاتنا".
يشار إلى أن راتكليف توجه إلى موسكو في رحلة غير معلنة الثلاثاء، بحسب وسائل إعلام أميركية، ليصبح بذلك أحد أرفع المسؤولين الأميركيين
الذين زاروا روسيا
منذ بدء حربها مع أوكرانيا
في 2022.
وجاءت الزيارة وسط تكثيف الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، في ظل تعثر محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.