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عربي-دولي

بدأت بالتحضير لها باكرا.. تجهيزات عيد الميلاد تُحرج ميلانيا ترامب! (صور)

Lebanon 24
02-09-2026 | 04:11
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بدأت بالتحضير لها باكرا.. تجهيزات عيد الميلاد تُحرج ميلانيا ترامب! (صور)
بدأت بالتحضير لها باكرا.. تجهيزات عيد الميلاد تُحرج ميلانيا ترامب! (صور) photos 0
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انطلقت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب بالتحضير مبكرًا لاحتفالات عيد الميلاد في البيت الأبيض، في وقت تعود فيه إلى الواجهة تسجيلات صوتية قديمة عبّرت خلالها عن استيائها من بعض مسؤولياتها المرتبطة بالمناسبة.

ونشر الحساب الرسمي لمكتب السيدة الأولى منشورًا أشار إلى أن التحضيرات تبدأ قبل أشهر من تعليق الزينة، موضحًا أن فرقًا من المصممين والحرفيين تعمل على تنفيذ رؤية ميلانيا وتحويل أروقة البيت الأبيض التاريخية إلى أجواء احتفالية تستقبل الزوار من مختلف أنحاء العالم.
 
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وحظيت الصور والمنشور بتفاعل متباين، إذ أبدى بعض المستخدمين حماسهم لبدء موسم الأعياد، بينما انتقد آخرون التركيز على الاحتفالات في ظل قضايا سياسية وأمنية تشهدها البلاد.

وأعاد بعض المعلقين التذكير بتسجيلات سرية لميلانيا تعود إلى عام 2018، سجلتها صديقتها ومستشارتها السابقة ستيفاني وينستون وولكوف، وبُثت لاحقًا عبر شبكة CNN عام 2020.

وفي التسجيلات، تحدثت ميلانيا عن الضغوط التي واجهتها بسبب سياسة إدارة زوجها دونالد ترامب المتعلقة بفصل عائلات المهاجرين على الحدود، وربطت ذلك بمسؤولياتها في البيت الأبيض، ومنها الإشراف على تجهيزات عيد الميلاد.

وقالت، في التسجيلات، إنها كانت تعمل على التحضيرات رغم الانتقادات التي طالتها، متسائلة عن سبب مطالبتها بتحمل مسؤولية قضايا لا تملك السيطرة عليها.

كما دافعت عن ظروف احتجاز بعض الأطفال المهاجرين، معتبرة أنهم يتلقون معاملة جيدة، وهي تصريحات أثارت انتقادات في ظل تقارير حقوقية وإعلامية تحدثت عن اكتظاظ وسوء ظروف داخل بعض مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة.(إرم نيوز)
 
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