حادث مروع.. وفاة 21 شخصا من بينهم 10 أردنيين بانقلاب حافلة في سيناء

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توفي 21 شخصا من بينهم 10 أردنيين وأصيب آخرون، في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب شرقي مصر الأربعاء، وفق ما أفادت .وقال بيان للوزارة إن الوزير الغفار يتابع التداعيات الصحية لحادث انقلاب الحافلة، على طريق دهب نويبع في محافظة جنوب سيناء.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أنه "فور تلقي البلاغ تم تفعيل المركزية، وتوجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية".وأشار المتحدث إلى وفاة 21 شخصا وإصابة 28، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.ولاحقا قالت قناة " " الرسمية إن 10 أشخاص من بين الضحايا هم أردنيون.وأكدت القناة في خبر عاجل "وفاة 10 أردنيين إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية، كانت تقل 43 شخصا، من بينهم 22 أردنيا".