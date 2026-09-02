حادث مروع.. وفاة 21 شخصا من بينهم 10 أردنيين بانقلاب حافلة في سيناء

توفي 21 شخصا من بينهم 10 أردنيين وأصيب آخرون، في حادث انقلاب حافلة بمحافظة جنوب سيناء
شرقي مصر صباح اليوم
الأربعاء، وفق ما أفادت وزارة الصحة المصرية
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وقال بيان للوزارة إن الوزير خالد عبد
الغفار يتابع التداعيات الصحية لحادث انقلاب الحافلة، على طريق دهب نويبع في محافظة جنوب سيناء.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية
حسام عبد الغفار، أنه "فور تلقي البلاغ تم تفعيل غرفة العمليات
المركزية، وتوجيه 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لإخلاء المصابين وتقديم الإسعافات الأولية".
وأشار المتحدث إلى وفاة 21 شخصا وإصابة 28، تم نقلهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
ولاحقا قالت قناة "المملكة
" الأردنية
الرسمية إن 10 أشخاص من بين الضحايا هم أردنيون.
وأكدت القناة في خبر عاجل "وفاة 10 أردنيين إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق دهب نويبع في محافظة جنوب سيناء المصرية، كانت تقل 43 شخصا، من بينهم 22 أردنيا".