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عربي-دولي

بوتين: روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
02-09-2026 | 06:45
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بوتين: روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، وليس تجميد الصراع، مشددًا على استعداد موسكو للتفاوض مع كافة الأطراف الراغبة في ذلك.
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وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ردًا على اقتراح الرئيس الكازاخستاني تجميد الصراع على خط التماس، أن روسيا تريد "ليس تجميد الحرب، بل إنهاءها وتحقيق سلام طويل الأمد وسلام مطلق في أوكرانيا وأوروبا"، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية.
 
وأكد الرئيس الروسي أن بلاده "مستعدة للمفاوضات مع جميع من يريدون ذلك"، مشيرًا إلى أن الشركاء لا يمارسون ضغوطًا غير لائقة على روسيا ولا يفرضون عليها شيئًا.

وقال بوتين إن الشركاء يريدون إنهاء الحرب سريعًا، ويفضلون أن يتم ذلك بطريقة سلمية، مضيفًا: "نحن نحترم هذا الموقف ونرى أنه صادق".

وفي حديثه عن الأضرار التي لحقت بروسيا، قال بوتين إن أوكرانيا لا تستطيع إلحاق أضرار حرجة بها.

وأوضح أن أوكرانيا ألحقت، خلال أول أسبوعين، أضرارًا بنحو 40 سفينة، مشيرًا إلى أن العدد ارتفع خلال نحو 40 يومًا إلى حوالي 100 سفينة.
 
وأضاف أن أشخاصًا، بينهم أفراد من أطقم السفن، لقوا حتفهم، ومن بينهم مواطنون من أذربيجان وتركيا.

وقال بوتين إن التقديرات الأولية تشير إلى أن إجمالي الأضرار يعادل نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي الروسي، مضيفًا: "هذا ليس حرجًا، لكن الضرر موجود".

وفيما يتعلق بالوجود البريطاني في أوكرانيا، قال بوتين إن أي منشآت عسكرية موجودة هناك، بما في ذلك المنشآت البريطانية، تعد أهدافًا مشروعة.

وأضاف: "أشك في أن تكون هناك منشآت عسكرية بريطانية في أوكرانيا، ولكن إذا كانت موجودة، فهي بالتأكيد أهداف".

وعندما سُئل عما إذا كانت المنشآت التابعة للمجمع الصناعي العسكري البريطاني داخل بريطانيا يمكن أن تكون أهدافًا، أجاب بوتين: "سر، هذا سر عسكري".

وقال الرئيس الروسي: "نحن لا نريد تجميد الحرب، بل نريد إنهاءها وتحقيق سلام طويل الأمد، بل سلامًا مطلقًا في أوكرانيا وأوروبا"، مشيرًا إلى أن روسيا مستعدة للمضي في مسار المفاوضات مع كل من يرغب في المشاركة فيه.

وتطرق بوتين إلى مواقف الدول التي تربطها علاقات شراكة مع روسيا، مؤكدًا أن أياً منها لا يمارس ضغوطًا "غير صحيحة" على موسكو أو يحاول فرض مواقف عليها بشأن الحرب.  (إرم نيوز) 
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