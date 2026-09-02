بوتين: روسيا تريد إنهاء الحرب في أوكرانيا

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وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ردًا على اقتراح الرئيس الكازاخستاني تجميد الصراع على خط التماس، أن روسيا تريد "ليس تجميد الحرب، بل إنهاءها وتحقيق سلام طويل الأمد وسلام مطلق في أوكرانيا وأوروبا"، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية. قال إن تريد إنهاء الحرب في ، وليس تجميد الصراع، مشددًا على استعداد للتفاوض مع كافة الأطراف الراغبة في ذلك.وأضاف بوتين، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة القرغيزية بيشكيك، ردًا على اقتراح الرئيس الكازاخستاني تجميد الصراع على خط التماس، أن روسيا تريد "ليس تجميد الحرب، بل إنهاءها وتحقيق سلام طويل الأمد وسلام مطلق في أوكرانيا وأوروبا"، وفق وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وأكد الرئيس الروسي أن بلاده "مستعدة للمفاوضات مع جميع من يريدون ذلك"، مشيرًا إلى أن الشركاء لا يمارسون ضغوطًا غير لائقة على روسيا ولا يفرضون عليها شيئًا.



وقال بوتين إن الشركاء يريدون إنهاء الحرب سريعًا، ويفضلون أن يتم ذلك بطريقة سلمية، مضيفًا: "نحن نحترم هذا الموقف ونرى أنه صادق".



وفي حديثه عن الأضرار التي لحقت بروسيا، قال بوتين إن أوكرانيا لا تستطيع إلحاق أضرار حرجة بها.



وأوضح أن أوكرانيا ألحقت، خلال أول أسبوعين، أضرارًا بنحو 40 سفينة، مشيرًا إلى أن العدد ارتفع خلال نحو 40 يومًا إلى حوالي 100 سفينة.