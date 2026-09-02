نتنياهو: سنبقى في غزة حتى نزع سلاح حماس

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وأضاف في منشور على منصة "إكس"، بعد جولة أجراها في القطاع، أن " تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدفها المتمثل في نزع سلاح حركة وتجريد من السلاح". قال ، الأربعاء، إن القوات تسيطر على المنطقة التي توجد فيها بغزة، وهي أكثر من نصف القطاع، مؤكدا أنها ستبقى على الخط الميداني الحالي.وأضاف في منشور على منصة "إكس"، بعد جولة أجراها في القطاع، أن " تبذل كل ما في وسعها لتحقيق هدفها المتمثل في نزع سلاح حركة وتجريد من السلاح".

وقال إن غزة "لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل"، وفق تعبيره.



وتابع: "أنا هنا داخل قطاع غزة (...) نحن نسيطر هنا على المنطقة. يمكنكم رؤية عسقلان هناك، ويمكنكم رؤية جميع بلداتنا من مختلف الاتجاهات: سديروت، ونتيفوت، والكيبوتسات".



وأضاف: "نحن نسيطر على المنطقة. لن ننسحب. سنبقى على هذا الخط. نحن نسيطر على 60 بالمئة من القطاع وما زال أمامنا المزيد، لأننا نقضي على الإرهابيين الذين يهددوننا، ونفعل ذلك باستمرار".

وتابع: "لكننا نفعل كل شيء للوصول إلى هدفنا، وهو نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. غزة لن تشكل بعد الآن تهديدًا لإسرائيل. هذا الهدف تحقق بالفعل إلى حد كبير، ولا يزال هناك عمل يتعين استكماله، وسنستكمله". (سكاي نيوز عربية)