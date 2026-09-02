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إقتصاد

إنهاء حرب إيران على طاولة ترامب... وبحث في استمرار الضغط الاقتصادي

Lebanon 24
02-09-2026 | 23:04
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إنهاء حرب إيران على طاولة ترامب... وبحث في استمرار الضغط الاقتصادي
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تبحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إمكان إعلان انتهاء الحرب على إيران، في وقت تتجه فيه وزارة الحرب إلى تمديد انتشار القوات الأميركية في المنطقة، بما قد يبقي الصراع مفتوحاً حتى العام المقبل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يناقش الأمر مع كبار مساعديه، معتقداً أن مواصلة الضغط الاقتصادي قد تجبر طهران على تفكيك برنامجها النووي أو تقود النظام الإيراني إلى الانهيار.

في المقابل، يعمل وزير الحرب بيت هيغسيث على تمديد الانتشار العسكري، وفق مصادر مطلعة.

وتوجد في المنطقة 19 سفينة حربية أميركية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، فيما مُدد انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي من تسعة أشهر إلى سنة.

وكان ترامب قد أعلن أن الولايات المتحدة دمرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية الإيرانية، معتبراً أن تحقيق النصر أصبح "مسألة وقت"، ومؤكداً أن الرد الإيراني على الضربات الأميركية كان ضعيفاً وأن النهاية باتت قريبة.

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