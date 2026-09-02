إنهاء حرب إيران على طاولة ترامب... وبحث في استمرار الضغط الاقتصادي

تبحث إدارة الرئيس الأميركي إمكان إعلان انتهاء الحرب على ، في وقت تتجه فيه وزارة الحرب إلى تمديد انتشار القوات الأميركية في المنطقة، بما قد يبقي الصراع مفتوحاً حتى العام المقبل.

ونقلت صحيفة " " عن مسؤولين أميركيين أن يناقش الأمر مع كبار مساعديه، معتقداً أن مواصلة الضغط الاقتصادي قد تجبر على تفكيك برنامجها أو تقود النظام إلى الانهيار.

في المقابل، يعمل وزير الحرب بيت هيغسيث على تمديد الانتشار العسكري، وفق مصادر مطلعة.

وتوجد في المنطقة 19 سفينة حربية أميركية، بينها حاملتا طائرات و13 مدمرة مزودة بصواريخ موجهة، فيما مُدد انتشار بعض وحدات الدفاع الجوي من تسعة أشهر إلى سنة.

وكان ترامب قد أعلن أن دمرت جزءاً كبيراً من القدرات العسكرية ، معتبراً أن تحقيق النصر أصبح "مسألة وقت"، ومؤكداً أن الرد الإيراني على الضربات الأميركية كان ضعيفاً وأن النهاية باتت قريبة.