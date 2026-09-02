الحوثيون يطلقون وابلا من الصواريخ استهدفت مواقع في غرب اليمن

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قام الحوثيون بإطلاق صواريخ باليستية، استهدفت مواقع في غرب اليمن، ولم يتأكد حتى الآن إن كانت أسفرت عن خسائر بشرية أو مادية.وأفاد الإعلام العسكري للقوات الحكومية في الساحل بأن الحوثيين أطلقوا 14 صاروخا باليستيا، باتجاه مدينة المخا في وكذلك مديرية التابعة لمحافظة الحديدة.وتركزت معظم الصواريخ الحوثية على مدينة المخا، التي سبق أن استهدفها الحوثيون خلال الأسابيع الأخيرة بشكل مكثف، بالمسيرات.كما استهدف الحوثيون كذلك شرق مديرية حيس، في محافظة الحديدة بمسيرة مفخخة.وتزامنت الهجمات الصاروخية، مع هجوم شنّه الحوثيون على محور "الكدحة - البرح" في محافظة تعز ، غير أن القوات الحكومية تمكنت من إحباط الهجوم وإجبار الحوثيين على التراجع، بحسب مصادر يمنية.