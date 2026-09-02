مادورو يتمسك بالحصانة... محاولة لإسقاط تهم المخدرات قبل محاكمة 2027

طلب الرئيس المخلوع من قاضٍ اتحادي في إسقاط تهم تهريب المخدرات الموجهة إليه، متمسكاً بحصانته من الملاحقة بصفته رئيساً لدولة ذات سيادة.

وشكلت هذه الاتهامات الأساس للعملية العسكرية الأميركية التي نُفذت في كراكاس في 3 كانون الثاني وانتهت باعتقاله. وينفي التهم، فيما حُدد الأول من حزيران 2027 موعداً لبدء محاكمته إذا رُفض طلبه.

ويواجه مادورو معركة قانونية صعبة، إذ لا تعترف به رئيساً لفنزويلا منذ عام 2019، كما تميل المحاكم الأميركية إلى اعتماد موقف الإدارة في تحديد الزعيم المعترف به للدول الأجنبية.

وأمام الادعاء مهلة حتى 2 تشرين الأول للرد، على أن يعقد القاضي ألفين هيلرستاين جلسة للنظر في طلب إسقاط الدعوى في 17 تشرين الثاني. (ارم)