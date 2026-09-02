إطلاق نار وسط مينيابوليس... إصابة ضابطين وسقوط المشتبه به

أصيب ضابطا شرطة على الأقل، الأربعاء، في إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية الأميركية، وسط تقارير عن سقوط ضحايا آخرين.

ونقلت شبكة " " عن مصادر أن الضابطين أصيبا في الساق والبطن، من دون اتضاح حالتهما الصحية، فيما أفاد مصدر بأن مطلق النار المشتبه به "سقط".

واستنفرت أجهزة إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية في موقع الحادث، بمشاركة ومكتب والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وأكد حاكم مينيسوتا تيم والز وجود مسؤولين على الأرض لدعم الشرطة المحلية، فيما أعلن مدير كاش باتيل استعداد الوكالة لتوفير الموارد اللازمة للتحقيق.