تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إطلاق نار وسط مينيابوليس... إصابة ضابطين وسقوط المشتبه به

Lebanon 24
02-09-2026 | 23:47
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إطلاق نار وسط مينيابوليس... إصابة ضابطين وسقوط المشتبه به
إطلاق نار وسط مينيابوليس... إصابة ضابطين وسقوط المشتبه به photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصيب ضابطا شرطة على الأقل، الأربعاء، في إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأميركية، وسط تقارير عن سقوط ضحايا آخرين.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر أن الضابطين أصيبا في الساق والبطن، من دون اتضاح حالتهما الصحية، فيما أفاد مصدر بأن مطلق النار المشتبه به "سقط".

واستنفرت أجهزة إنفاذ القانون المحلية والولائية والفيدرالية في موقع الحادث، بمشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وأكد حاكم مينيسوتا تيم والز وجود مسؤولين على الأرض لدعم الشرطة المحلية، فيما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل استعداد الوكالة لتوفير الموارد اللازمة للتحقيق.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام فلسطيني: إصابات في إطلاق نار إسرائيلي على فلسطينيين شرق دير البلح وسط قطاع غزة
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة ضابط وحارس أمن.. إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في الضفة
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام ألماني: مقتل شخصين في مدرسة قرب برلين واعتقال المشتبه به
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: العثور على أسلحة وذخائر قرب برلين واعتقال المشتبه به في رومانيا
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 13:53:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مكتب التحقيقات الفيدرالي

مكتب التحقيقات

مكتب التحقيق

فوكس نيوز

مدير مكتب

الفيدرالي

مينيسوتا

الكحول

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2026-09-03
Lebanon24
06:32 | 2026-09-03
Lebanon24
06:30 | 2026-09-03
Lebanon24
05:45 | 2026-09-03
Lebanon24
05:27 | 2026-09-03
Lebanon24
05:21 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24