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عربي-دولي

جديد عملية إحباط خطف مبابي.. تفاصيل صادمة تُكشف عن العصابة وخططها!

Lebanon 24
03-09-2026 | 00:45
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جديد عملية إحباط خطف مبابي.. تفاصيل صادمة تُكشف عن العصابة وخططها!
جديد عملية إحباط خطف مبابي.. تفاصيل صادمة تُكشف عن العصابة وخططها! photos 0
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كشفت تقارير صحافية فرنسية عن إحباط مخطط إجرامي كان يستهدف خطف عدد من الشخصيات العامة في فرنسا، بينهم نجم ريال مدريد وقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب موقع "Goal.com"، نقلاً عن صحيفة "Marca" وتقارير فرنسية، فإن السلطات أوقفت شاباً يبلغ 18 عاماً يُدعى كليمان ل.، يُشتبه بأنه كان يدير تنظيماً إجرامياً تحت الاسم المستعار "Lester Z". وتشير المعلومات إلى أن المشتبه به كان مسجوناً أصلاً في قضايا مرتبطة بالسرقة المسلحة والقوادة، لكنه واصل، وفق التحقيقات، إعطاء التعليمات من داخل زنزانته عبر تطبيق "Snapchat".

وتوصلت الشرطة إلى خيوط القضية خلال التحقيق في عملية سرقة استهدفت متجراً للساعات الفاخرة في نويي سور سين، قرب باريس، في نيسان الماضي. وبعد تفتيش هاتفين عائدين للمشتبه به، عثر المحققون على قائمة تضم عناوين ومعلومات مرتبطة بـ26 هدفاً محتملاً، بينهم لاعبون، ومغنو راب، ورجال أعمال أثرياء.

وأكد مصدر قضائي أن اسم مبابي كان بين أبرز الأسماء الواردة في القائمة، إلى جانب مغنٍ للراب وعدد من رجال الأعمال، بينهم صائغ، وتاجر لحوم تركي، ورجل أعمال صيني، وجميعهم من أصحاب الثروات الكبيرة.

وتقول التقارير إن المشتبه به، رغم صغر سنه، كان يحاول إدارة شبكة منظمة من داخل السجن، مستفيداً من الهاتفين والتطبيقات المشفرة نسبياً لإرسال التعليمات وتنسيق التحركات. ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل تؤكد وجود محاولة مباشرة نُفذت ضد مبابي، لكن إدراج اسمه ضمن الأهداف المحتملة كان كافياً لإثارة صدمة واسعة في فرنسا.

وخلال التحقيق، قال الشاب الموقوف، الذي كان قد ترك دراسته في السنة الأولى من دورة مهنية في الطهو، إنه يأمل في استكمال تعليمه والعمل طاهياً يوماً ما، رغم خطورة الاتهامات التي يواجهها.

القضية تحولت سريعاً إلى حديث الشارع الرياضي في فرنسا، ليس فقط لأن الاسم الأبرز فيها هو مبابي، بل لأنها تكشف مستوى جديداً من المخاطر التي تحيط بالنجوم والرياضيين ورجال الأعمال، حين تتحول الشهرة والثروة إلى عنوان جاهز للاستهداف.

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