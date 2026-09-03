غموض يحيط بوضع منشأة أصفهان الإيرانية.. الوكالة الذرية تجهل وضعها!

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تحدث تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وضع المنشآت النووية ، عن وجود فجوات كبيرة في عمليات التفتيش والمراقبة، وسط غموض يحيط بوضع منشأة أصفهان، وعدم تمكن الوكالة من التحقق ميدانيًا من أنشطتها منذ 6 أشهر.وبحسب التقرير، أكدت الوكالة أنها لم تُجرِ أي تحقق ميداني في أي منشأة نووية إيرانية منذ شباط الماضي، ما حدّ من قدرتها على تقييم التطورات داخل البرنامج .ولفت التقرير إلى أن الوكالة لم تتمكن من رصد أنشطة أجهزة الطرد المركزي في ، حيث أكدت أنها لا تعرف الوضع الدقيق في منشأة أصفهان للتخصيب.أتى ذلك، بعدما أفاد للوكالة الدولية للطاقة الذرية ، يوم الثلاثاء الماضي، في تقرير لم يعلن رسمياً، أن إيران تواصل رفض التعاون مع مفتشي الوكالة، وتبقيهم في حالة جهل بشأن مخزوناتها من اليورانيوم المثير للجدل، في ظل استمرار الحرب مع .وأشار التقرير إلى أن لم تقدم أي معلومات للوكالة في فيينا بشأن نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم، وهي كمية قال خبراء إنها كافية لإنتاج عدة أسلحة نووية، إذا جرى زيادة نقاء المادة عالية التخصيب بدرجة أكبر قليلا.(العربية)