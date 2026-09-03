"لدي قنبلة"... مزحة في مطار ميامي تنتهي بتهمة جنائية

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أوقفت الشرطة الأميركية مسافراً بعدما ادعى وجود قنبلة في أمتعته خلال استعداده للسفر من مطار ميامي الدولي إلى كوبا.
وبدأت الحادثة عندما سألت موظفة البوابة يوئيل غيفارا كريسبو، البالغ 33 عاماً، عما إذا كانت حقيبته تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو بطاريات ليثيوم، فأجاب: "لا، لكن لدي قنبلة".
ورغم تأكيده لاحقاً أنه كان يمزح، مُنع من الصعود إلى الطائرة واستُدعيت الشرطة، فيما أثبت تفتيش أمتعته بواسطة الكلاب البوليسية خلوها من المتفجرات.
ووجهت السلطات إلى كريسبو تهمة تقديم بلاغ كاذب عن قنبلة، وهي جناية من الدرجة الثانية، ونُقل إلى مركز إصلاحي قبل تحديد كفالته بـ2500 دولار.