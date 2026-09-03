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عربي-دولي

قبل انتخابات التجديد النصفي.. ترامب يكشف استراتيجية الـ"30 يوماً الأخيرة"

Lebanon 24
03-09-2026 | 04:05
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قبل انتخابات التجديد النصفي.. ترامب يكشف استراتيجية الـ30 يوماً الأخيرة
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته لمساعدة الجمهوريين على الفوز في 35 سباقاً انتخابياً رئيسياً خلال المرحلة الأخيرة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل، في مسعى للإبقاء على سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي النواب والشيوخ.
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وقال ترامب، خلال عشاء أقامه أمس الأربعاء في حديقة الورود بالبيت الأبيض بحضور مشرعين جمهوريين ومسؤولين في الإدارة، إنه سيبدأ في تشرين الأول المقبل، أي قبل شهر من الانتخابات، جولة مكثفة تشمل الظهور في عدد من الفعاليات الانتخابية وتنظيم تجمعات انتخابية عبر الاتصال المرئي.

وأضاف: "سأخصص الأيام الثلاثين الأخيرة، وربما أكثر قليلاً، لأن الأمر يتعلق بـ35 سباقاً. سأذهب إلى كل واحدة من هذه المناطق الـ35، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا انتخاب الجميع".

ولم يحدد ترامب السباقات التي يقصدها، فيما يواجه الجمهوريون منافسة على عشرات المقاعد في انتخابات نوفمبر. وطلب من المسؤولين والمشرعين الحاضرين، ومن بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، تزويده بأسماء المرشحين الذين تكون سباقاتهم متقاربة، سواء كانوا متقدمين بفارق محدود أو متأخرين بفارق بسيط.

وقال ترامب: "في بعض الحالات، قد تكون متأخراً بفارق كبير، وسنساعدك على تجاوز خط النهاية. لكن الأمر يتعلق في الغالب بالسباقات المتقاربة، وأعتقد أننا سنتمكن من انتخاب جميع هؤلاء".

كما كشف ترامب عن خطط لتنظيم سلسلة مكثفة من "اللقاءات الانتخابية عبر الهاتف والاتصال المرئي"،قد يصل عددها إلى 10 لقاءات في الليلة الواحدة خلال الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي. وقال ترامب عن هذه الفعاليات: "إنها رائعة، وتنجح بشكل مذهل".
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