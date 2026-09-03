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عربي-دولي

عبره 50 شخصاً دفعة واحدة... افتتاح جسر يتحول إلى لحظات رعب

Lebanon 24
03-09-2026 | 04:38
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عبره 50 شخصاً دفعة واحدة... افتتاح جسر يتحول إلى لحظات رعب
عبره 50 شخصاً دفعة واحدة... افتتاح جسر يتحول إلى لحظات رعب photos 0
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تحول افتتاح جسر معلق في قرية مارغاسينتا بإقليم جاوة الغربية الإندونيسي إلى حالة من الذعر، بعدما تمايل الجسر وانفصل أحد كابلاته أثناء عبور نحو 50 شخصاً في وقت واحد، رغم أن التعليمات تسمح بعبور ثلاثة فقط.

وأظهرت مقاطع متداولة سقوط عدد من المشاركين من ارتفاع يقدّر بنحو 20 متراً، بينما تشبث آخرون بأجزاء الجسر لتجنب السقوط.

وأكدت السلطات عدم وقوع وفيات، مشيرة إلى تسجيل إصابات طفيفة. وأوضحت أن الجسر لم ينهَر بالكامل، بل انفصل كابل التعليق الأيسر عن نقطة تثبيته الرئيسية، فيما بقي الهيكل الأساسي قائماً.

ويبلغ طول الجسر نحو 60 متراً ويربط عدداً من القرى. وأُغلق مؤقتاً لإجراء أعمال الصيانة وفحوص السلامة، وسط ترجيحات بأن تجاوز العدد المسموح به تسبب في الحادث. (عكاظ)

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