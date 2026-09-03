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عربي-دولي

بوتين: فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
03-09-2026 | 05:45
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بوتين: فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا، لكنه جدد اتهاماته لكييف، معتبراً أن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الطائرات في المجال الجوي الروسي ترقى إلى ما وصفه بـ"إرهاب الدولة".
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وقال بوتين إن عدداً من الدول، بينها الولايات المتحدة والصين، مستعدة للمساهمة في دعم تسوية سلمية للصراع.

وأضاف، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي في أقصى شرق روسيا: "لكن في نهاية المطاف، يجب أن تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع، روسيا وأوكرانيا، المشكلة. هذا هو النهج الصحيح".

وتابع: "ومع ذلك، فإننا ممتنون لكل من يحاول المساهمة في التوصل إلى تسوية. هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة".

وتأتي تصريحات بوتين في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وسط مساعٍ دولية لدفع الطرفين نحو التوصل إلى اتفاق سلام.
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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