بوتين: فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا

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قال ، اليوم الخميس، إن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في ، لكنه جدد اتهاماته لكييف، معتبراً أن تحذيراتها بشأن المخاطر التي قد تواجهها الطائرات في المجال الجوي الروسي ترقى إلى ما وصفه بـ"إرهاب الدولة".وقال إن عدداً من الدول، بينها والصين، مستعدة للمساهمة في دعم تسوية سلمية للصراع.وأضاف، خلال مشاركته في منتدى اقتصادي في أقصى شرق : "لكن في نهاية المطاف، يجب أن تحل الدولتان المنخرطتان في الصراع، روسيا وأوكرانيا، المشكلة. هذا هو النهج الصحيح".وتابع: "ومع ذلك، فإننا ممتنون لكل من يحاول المساهمة في التوصل إلى تسوية. هل هناك فرصة؟ في رأيي، نعم، هناك فرصة".وتأتي تصريحات بوتين في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا، وسط مساعٍ دولية لدفع الطرفين نحو التوصل إلى اتفاق سلام.