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عربي-دولي

بعد أحداث في ألمانيا وبولندا.. تزايد القلق في أوروبا من خطط تخريب روسية

Lebanon 24
03-09-2026 | 08:49
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بعد أحداث في ألمانيا وبولندا.. تزايد القلق في أوروبا من خطط تخريب روسية
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أفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية، الخميس، في بيان تلقته وكالة فرانس برس أن روسيا تعمل بشكل "نشط" على التحضير لعمليات تخريب ضد الدنمارك، ولا سيما قطاع الصناعات الدفاعية فيها.
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وجاء في البيان أن "أجهزة الاستخبارات الروسية تعد بشكل نشط لعمليات تخريب تستهدف الصناعة الدفاعية في الدنمارك".

وأوضح أن أجهزة الأمن الروسية تجند "مواطنين دنماركيين عاديين" على شبكات التواصل الاجتماعي، تكلفهم التقاط صور يمكن استخدامها للتخطيط لأعمال تخريب.

وقال رئيس قسم مكافحة التجسس في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي إميل غرايسهولم في مقابلة مع صحيفة بيرلينغسكه "نحن نتحدث عن الأساليب، إذ إن هذه العمليات لا تبدو بالضرورة شبيهة بمشاهد أفلام التجسس".

ورأت الأجهزة الدنماركية أنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ الصناعات الدفاعية بمجملها التدابير الأمنية اللازمة لحماية نفسها".

وأضافت أن "العديد من أطراف القطاع باشروا العمل بشكل نشط بهذا المنحى".
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قسم مكافحة التجسس

الصناعات الدفاعية

وكالة فرانس برس

نحن نتحدث

بولندا

روسيا

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