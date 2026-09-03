بعد أحداث في ألمانيا وبولندا.. تزايد القلق في أوروبا من خطط تخريب روسية

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أفادت أجهزة الاستخبارات الدنماركية، الخميس، في بيان تلقته أن تعمل بشكل "نشط" على التحضير لعمليات تخريب ضد الدنمارك، ولا سيما قطاع فيها.وجاء في البيان أن "أجهزة الاستخبارات الروسية تعد بشكل نشط لعمليات تخريب تستهدف الصناعة الدفاعية في الدنمارك".وأوضح أن أجهزة الأمن الروسية تجند "مواطنين دنماركيين عاديين" على شبكات التواصل الاجتماعي، تكلفهم التقاط صور يمكن استخدامها للتخطيط لأعمال تخريب.وقال رئيس في جهاز الأمن والاستخبارات الدنماركي إميل غرايسهولم في مقابلة مع صحيفة بيرلينغسكه " عن الأساليب، إذ إن هذه العمليات لا تبدو بالضرورة شبيهة بمشاهد أفلام التجسس".ورأت الأجهزة الدنماركية أنه "من الأهمية بمكان أن تتخذ الصناعات الدفاعية بمجملها التدابير الأمنية اللازمة لحماية نفسها".وأضافت أن "العديد من أطراف القطاع باشروا العمل بشكل نشط بهذا المنحى".