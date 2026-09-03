مواجهات غربي تعز.. مقتل وإصابة وأسر عناصر حوثية

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قتل عدد من عناصر جماعة ، وأصيب وأُسر آخرون، اليوم الخميس، خلال مواجهات عنيفة مع القوات المسلحة والقوات المشتركة في جبهات غربي ، فيما أعلنت القوات الحكومية تحقيق تقدم ميداني والسيطرة على مواقع كانت تتمركز فيها الجماعة.ونقلت (سبأ) وموقع "سبتمبر.نت" عن مصادر عسكرية، أن المواجهات اندلعت منذ ساعات الأولى في جبهات مديرية مقبنة وجبهة الكدحة ومنطقة البرح، بالتزامن مع وصول تعزيزات من محور تعز والمقاومة الوطنية وبدء على مواقع الحوثيين.وأضافت المصادر أن المواجهات تركزت في جبهات الأحطوب والطوير والكويحة والقشعة وجبل غباري ورحنق وحمير الوادي بمديرية مقبنة، وشهدت قصفاً مدفعياً متبادلاً واشتباكات مباشرة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة.وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تصدت لهجمات نفذها الحوثيون على مواقعها، قبل أن تنفذ هجوماً مضاداً استهدف مواقع تمركز الجماعة في جبهتي مقبنة والكدحة، ما أسفر عن تقدم ميداني في عدد من المواقع والسيطرة على أخرى بعد فرار عناصر الجماعة منها، إضافة إلى مصادرة آليات وذخائر.وبحسب المصادر، أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين وأسر عدد منهم، فيما دُمّرت آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيا وقُتل من كانوا على متنها.