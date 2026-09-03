تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تحسباً لهجمات من لبنان.. استنفار أمني في إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن

Lebanon 24
03-09-2026 | 12:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تحسباً لهجمات من لبنان.. استنفار أمني في إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن
تحسباً لهجمات من لبنان.. استنفار أمني في إسرائيل بالتنسيق مع واشنطن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال دفع إيران لحزب الله بشن هجمات من الأراضي اللبنانية، وذلك مع تزايد الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الحصار الأميركي واقتراب موسم الأعياد اليهودية.
Advertisement

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية واستخباراتية تقديراتها بأن طهران، رغم ترددها في خوض مواجهة مباشرة خشية اندلاع حرب شاملة، قد تلجأ إلى ورقة الحزب لتعطيل الحياة العامة، وتعكير أجواء الاحتفالات، وإجهاض مسارات الحوار القائمة بين تل أبيب والحكومة اللبنانية.

وفي السياق الميداني، أشارت الصحيفة إلى إطلاق طائرتين مسيرتين مفخختين باتجاه قوات إسرائيلية في مرتفعات علي طاهر، وسط غموض حول ما إذا كان الحادث تكتيكاً محلياً مرتبطاً بالعمليات العسكرية الجارية هناك أو تصعيداً موجهاً من الجانب الإيراني.

وتؤكد التقديرات الإسرائيلية أنه في حال تحقق سيناريو التصعيد، ستجد الحكومة نفسها أمام خيارات معقدة لتحديد طبيعة الرد ونطاقه، سواء باستهداف الحزب حصراً في معاقله بالضاحية الجنوبية أو العاصمة بيروت، أو الذهاب نحو مواجهة مباشرة مع طهران، وسط تنسيق أمني وعسكري وثيق تجريه تل أبيب مع الولايات المتحدة لمواجهة هذه التطورات.
مواضيع ذات صلة
مصدر أمني عراقي للتلفزيون العربي: إخلاء مقرات للحشد الشعبي تحسبا لهجمات جديدة قد تستهدفها
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: ارتفاع ملحوظ في حالة التأهب والاستنفار داخل إسرائيل تحسبا لاحتمالية استئناف المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات حكومية يمنية: أسقطنا إحدى المسيّرات التي استهدفت الساحل الغربي ورفعنا الجاهزية تحسبًا لمزيد من التصعيد
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مسؤول: رفع حالة التأهب في إسرائيل إلى الدرجة القصوى تحسبا لاستئناف الحرب مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
03/09/2026 22:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-09-03
Lebanon24
14:55 | 2026-09-03
Lebanon24
14:15 | 2026-09-03
Lebanon24
14:00 | 2026-09-03
Lebanon24
13:45 | 2026-09-03
Lebanon24
13:32 | 2026-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24