فرنسا: لفرض عقوبات على إيران اذا رفضت فحص منشآتها النووية

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دعا سفير لدى جيروم بونافون إلى التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء النوويين الخاص بإيران، مشدداً على ضرورة معاقبتها في حال رفضت مراقبة منشآتها.وقال بونافون: سيتعين على المجلس التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بإيران وقد أُعيد طرح هذه المسألة في سبتمبر ٢٠٢٥ عندما أعدنا فرض على بعد عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب برنامجها .سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قال أيضًا إن المجلس سيناقش هذا الشهر مسألة عدم إيران بتعهداتها النووية، قائلاً "فيما يخص إيران، فإن جوهر مناقشاتنا هذا الشهر سيكون القضية النووية سننظر في عدم التزام إيران بتعهداتها النووية وما يترتب على ذلك من عواقب".كما ندّد المسؤول الفرنسي بالتصعيد في المنطقة وتداعيات إغلاقها على الاقتصاد العالمي.