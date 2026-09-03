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عربي-دولي

فرنسا: لفرض عقوبات على إيران اذا رفضت فحص منشآتها النووية

Lebanon 24
03-09-2026 | 10:43
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فرنسا: لفرض عقوبات على إيران اذا رفضت فحص منشآتها النووية
فرنسا: لفرض عقوبات على إيران اذا رفضت فحص منشآتها النووية photos 0
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دعا سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون إلى التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء النوويين الخاص بإيران، مشدداً على ضرورة معاقبتها في حال رفضت مراقبة منشآتها.
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وقال بونافون: سيتعين على المجلس التصويت على تجديد ولاية فريق الخبراء المعني بإيران وقد أُعيد طرح هذه المسألة في سبتمبر ٢٠٢٥ عندما أعدنا فرض العقوبات على إيران بعد عدم امتثالها لالتزاماتها بموجب برنامجها النووي.

سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة قال أيضًا إن المجلس سيناقش هذا الشهر مسألة عدم التزام إيران بتعهداتها النووية، قائلاً "فيما يخص إيران، فإن جوهر مناقشاتنا هذا الشهر سيكون القضية النووية سننظر في عدم التزام إيران بتعهداتها النووية وما يترتب على ذلك من عواقب".

كما ندّد المسؤول الفرنسي بالتصعيد الإيراني في المنطقة وتداعيات إغلاقها مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي.
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