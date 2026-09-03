وزير يعتذر عن نفي مقتل أميركيين في حرب إيران

اعتذر الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الخميس، عن تصريحات نفى فيها سقوط قتلى أميركيين خلال الحرب على ، قبل أن يقرّ بمقتل 18 عسكرياً، موضحاً أنه كان يفكر في العملية العسكرية الأميركية في عندما أدلى بتصريحه الخاطئ.

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وقال لوتنيك، في منشور على منصة "إكس": "أخطأت في التعبير. لقي 18 من أفراد جيشنا حتفهم، وأشعر ببالغ الحزن تجاه عائلاتهم، وأنا آسف جداً على فقدانهم. كنت أفكر في عملية فنزويلا العسكرية التي لم يسقط فيها أي من أفراد الجيش".

وكان لوتنيك قد أدلى بتصريحه خلال مقابلة مع قناة " بي سي"، الأربعاء، من دون أن يتطرق الحديث خلالها إلى فنزويلا.

وقال حينها: "أعتقد أن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس مع إيران... لم تسجل أي وفيات أميركية. إنها في الحقيقة مجرد خنق اقتصادي، تقوم الإدارة بتنفيذه الآن على نطاق أوسع، وأعتقد أنه سيكون فعالاً جداً".

وقبل دقائق من اعتذار لوتنيك، دافع عنه، قائلاً عبر منصته " ": "كان الوزير لوتنيك يفكر في فنزويلا عندما قال إنه لم يُقتل أحد. قُتل 18 شخصاً في إيران!".

وأعلنت ، حتى الآن، مقتل 18 عسكرياً وإصابة أكثر من 750 آخرين خلال الحرب على إيران.