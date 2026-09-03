بن غفير يطرح خطة لإفراغ غزة من سكانها خلال 7 سنوات

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طرح وزير إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، خطة لإفراغ من سكانه ودفعهم إلى مغادرته باتجاه دول أخرى.وجاءت خطة بن غفير بعد يوم من إعلان الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن أعدّت خططاً لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، بانتظار تحديد الدول أو الأماكن التي يمكن نقلهم إليها.وبحسب بن غفير، تستهدف الخطة إبعاد نحو 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، على أن يغادر بقية سكان القطاع، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص، خلال السنوات التالية.وقال بن غفير، أحد أبرز أقطاب الائتلاف الحكومي برئاسة ، إن خطته "واقعية"، مشيراً إلى وجود دول عدة "مستعدة" لاستقبال ، من دون أسمائها.