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عربي-دولي

بن غفير يطرح خطة لإفراغ غزة من سكانها خلال 7 سنوات

Lebanon 24
03-09-2026 | 12:33
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بن غفير يطرح خطة لإفراغ غزة من سكانها خلال 7 سنوات
بن غفير يطرح خطة لإفراغ غزة من سكانها خلال 7 سنوات photos 0
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طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، خطة لإفراغ قطاع غزة من سكانه الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرته باتجاه دول أخرى.
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وجاءت خطة بن غفير بعد يوم من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل أعدّت خططاً لإخراج الفلسطينيين من قطاع غزة، بانتظار تحديد الولايات المتحدة الدول أو الأماكن التي يمكن نقلهم إليها.

وبحسب بن غفير، تستهدف الخطة إبعاد نحو 250 ألف فلسطيني من غزة خلال عام واحد، على أن يغادر بقية سكان القطاع، والبالغ عددهم نحو مليوني شخص، خلال السنوات الست التالية.

وقال بن غفير، أحد أبرز أقطاب الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، إن خطته "واقعية"، مشيراً إلى وجود دول عدة "مستعدة" لاستقبال سكان غزة، من دون الكشف عن أسمائها.
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