إيران تكشف عن صعوبات متزايدة لإنقاذ اقتصادها

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قالت مصادر إيرانية لرويترز إن لا تزال تملك عشرات ملايين براميل المخزنة على متن ناقلات خارج منطقة الحصار الأميركي، إلا أن الأميركية الجديدة دفعت الوسطاء إلى الانسحاب من التعامل معها أو إلى المطالبة بمبالغ أكبر مقابل المخاطر التي يتحملونها.وأضافت المصادر أن إيران تواجه صعوبات متزايدة في استخدام شبكات التحايل على العقوبات، بسبب ارتفاع تكلفتها بشكل كبير، ولا سيما مع توسيع نطاق العقوبات الثانوية التي تستهدف الأطراف المتعاملة مع إيران.وحسب المصادر، تأمل أن يؤدي ارتفاع التضخم والأسعار إلى ردع عن مواصلة الضغوط، خصوصاً مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في .وفي ما يتعلق بالوقود، قالت المصادر إن مخزونات البنزين في إيران تكفي لنحو شهرين إضافيين، لكن البلاد ستضطر بعد ذلك إلى الاستيراد بسبب محدودية قدراتها على تكرير النفط.كما اعتبرت المصادر أن الجهود الأميركية لمنع إيران من الوصول إلى شبكات التمويل الدولية تمثل تهديداً حقيقياً وملحاً، مشيرة إلى أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة تجعل من الصعب على طهران الصمود أمام الحملة الأميركية الرامية إلى خنق اقتصادها.