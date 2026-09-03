روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف السفن في البحر الأسود

Advertisement

أعلنت أن قواتها قصفت، سفينتي شحن في كانتا تنقلان أسلحة وذخيرة وعتاداً عسكرياً إلى .وجاء في بيان الوزارة: "تواصل القوات المسلحة الروسية شنّ غارات جوية جماعية على سفن حربية ومنشآت بنية تحتية للموانئ تعمل لصالح القوات . وخلال النهار، استهدفت طائرات مسيّرة في البحر الأسود سفينة شحن جاف تحمل أسلحة وذخائر، وسفينة حاويات تحمل معدات عسكرية".البحرية الأوكرانية قالت من جهتها، إنها استهدفت سفينة روسية في مدينة الساحلية على البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينة كانت تدعم الجهود الحربية لموسكو.وأوضحت البحرية عبر تطبيق أن السفينة التي تحمل اسم نيفريت، تدعم عمليات ، وتقدم الخدمات للمرافق البحرية، وتنقل البضائع والأفراد، وتقوم بأعمال هندسية تحت الماء.وأضافت أن أنشطتها تشكّل "دعماً مباشراً لاقتصاد الحرب" لدى .