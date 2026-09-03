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عربي-دولي

روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف السفن في البحر الأسود

Lebanon 24
03-09-2026 | 12:30
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روسيا وأوكرانيا تتبادلان استهداف السفن في البحر الأسود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت، سفينتي شحن في البحر الأسود كانتا تنقلان أسلحة وذخيرة وعتاداً عسكرياً إلى أوكرانيا.
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وجاء في بيان الوزارة: "تواصل القوات المسلحة الروسية شنّ غارات جوية جماعية على سفن حربية ومنشآت بنية تحتية للموانئ تعمل لصالح القوات الأوكرانية. وخلال النهار، استهدفت طائرات مسيّرة في البحر الأسود سفينة شحن جاف تحمل أسلحة وذخائر، وسفينة حاويات تحمل معدات عسكرية".

البحرية الأوكرانية قالت من جهتها، إنها استهدفت سفينة روسية في مدينة سوتشي الساحلية على البحر الأسود، مشيرة إلى أن السفينة كانت تدعم الجهود الحربية لموسكو.

وأوضحت البحرية عبر تطبيق تليغرام أن السفينة التي تحمل اسم نيفريت، تدعم عمليات النفط والغاز، وتقدم الخدمات للمرافق البحرية، وتنقل البضائع والأفراد، وتقوم بأعمال هندسية تحت الماء.

وأضافت أن أنشطتها تشكّل "دعماً مباشراً لاقتصاد الحرب" لدى روسيا.
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