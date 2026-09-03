زيلينسكي يأمل استقبال مبعوثي ترامب في كييف

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أمل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استقبال مبعوثي الرئيس الأميركي، ، في خلال الأيام المقبلة، لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين وأوكرانيا.وكشف زيلينسكي عن "مواعيد مبدئية حُددت" لأول زيارة للمبعوثين إلى العاصمة ، التي تعرضت لهجمات روسية مكثفة بالطائرات المسيرة والصواريخ خلال الأسبوع الماضي.وقال "طرحت مواعيد مبدئية.. نتوقع وصول مبعوثي الرئيس الأميركي إلى كييف.. وقد تلقينا تأكيدا"، مضيفا "سيتم عقد اجتماعات في وكييف. ونعول على عقد اجتماع في الأيام المقبلة".وتابع "سيُعقد اجتماع معهم في موسكو وفي كييف. نتوقع عقد اجتماع معهم في الأيام المقبلة. وهذا أمر بالغ الأهمية".وتعثّرت في الأشهر الأخيرة المساعي الدبلوماسية لإنهاء الصراع المستمر منذ أربع سنوات ونصف، مع تحول تركيز إلى الحرب مع .وشارك المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، في جهود دبلوماسية مكوكية بين روسيا وأوكرانيا، وزارا موسكو مرات عدة، بينما لم يسبق لهما زيارة كييف.