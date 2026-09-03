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عربي-دولي

بينها تدابير عسكرية.. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز

Lebanon 24
03-09-2026 | 23:09
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بينها تدابير عسكرية.. كوريا الجنوبية تدرس المساهمة في تأمين الملاحة بمضيق هرمز
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قام مسؤول في رئاسة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، بنفي صحة التقارير التي تحدثت عن حسم الحكومة قرار نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تدرس خيارات عملية للمساهمة في حرية الملاحة، بينها تدابير عسكرية.
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وتابع المسؤول، بحسب وكالة رويترز، ان ما تردد عن عدم تقديم بلاده أي مساعدة في هذا الشأن "غير صحيح".

وأضاف أن المحادثات الأمنية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة "لا تحرز تقدما حاليا"، وأن ملف "أشباه الموصلات" من بين القضايا التي يناقشها الحليفان.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلا عن مصادر حكومية وعسكرية، في وقت متأخر أمس الخميس، أن البلاد تتأهب لانتشار عسكري لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، قبل نهاية العام.

وأشارت التقارير إلى أن الحكومة تعمل على إعداد الإجراءات اللازمة للحصول على موافقة البرلمان على هذه الخطوة، بما يشمل تقديم طلب للموافقة إلى البرلمان هذا الشهر بعد مراجعته من قبل مجلس الوزراء.

وأوضحت التقارير أن الحكومة تدرس خيارات تشمل إرسال طائرة تنفذ دورية بحرية، وسفينة دعم لوجستي، ووحدة للكشف عن الألغام البحرية وإزالتها.

كما تجري مناقشات بشأن حجم وطبيعة المساهمة المحتملة مع دول من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.

وأفادت مصادر عسكرية بأن الحزمة ستشمل طائرات دورية بحرية من طراز "P-8 بوسيدون"، وفريقا لإبطال المتفجرات، وسفينة دعم لوجستي تابعة للبحرية.
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