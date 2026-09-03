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عربي-دولي

انفجارات غامضة تهز الحديدة والجوف... وتحليق مكثف للطائرات

Lebanon 24
03-09-2026 | 23:25
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انفجارات غامضة تهز الحديدة والجوف... وتحليق مكثف للطائرات
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هزت ثلاثة انفجارات عنيفة مدينة الحديدة اليمنية فجر الجمعة، وسط تحليق مكثف للطائرات، من دون صدور تأكيد رسمي يحدد طبيعتها أو المواقع المستهدفة.

وقال شهود إن انفجارين وقعا غربي المدينة، فيما سُمع الثالث من جهة معسكر الجبانة شمالاً. ورجح سكان أن تكون الانفجارات ناجمة عن غارات جوية، بينما ربطتها مصادر أخرى بإطلاق الحوثيين صواريخ باليستية.

وفي محافظة الجوف، أفاد سكان بسماع انفجارات في مناطق اليتمة وخب والشعف والمتون، وسط ترجيحات إعلامية بتعرض مواقع تابعة للحوثيين لقصف جوي.

بالتزامن، قالت مصادر ميدانية إن وحدات من الجيش والمقاومة اليمنية استعادت جبل نعمان جنوبي مديرية جبل حبشي في ريف تعز الغربي، بعد ساعات من تمركز الحوثيين فيه.

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