مقتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية عند باب العامود

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قُتل شاب فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية فجر الجمعة في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس، فيما قالت الشرطة إنه حاول تنفيذ عملية طعن.
وادعت الشرطة وحرس الحدود، في بيان مشترك، أن الشاب اقترب من عناصر أمن وموظفي البلدية حاملاً أداة حادة، قبل أن يطلق العناصر النار عليه ويقتلوه، من دون تسجيل إصابات في صفوفهم.
وعقب الحادث، فرضت القوات الإسرائيلية طوقاً أمنياً في محيط باب العامود ومداخل البلدة القديمة، وعرقلت حركة المواطنين المتوجهين لأداء صلاة الفجر.