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عربي-دولي

إعصار ساوديل يغرق جنوب الصين... وإجلاء مئات الآلاف

Lebanon 24
04-09-2026 | 00:36
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تستعد مقاطعتا فوجيان وغوانغدونغ في جنوب الصين لمزيد من الأمطار الغزيرة، بعدما تسبب إعصار ساوديل بفيضانات واسعة أغرقت مركبات ومنازل وأدت إلى انهيار مبنى من ثلاثة طوابق.
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وفي مدينة فودينغ بمقاطعة فوجيان، خاض رجال الإطفاء مياهاً وصلت إلى مستوى الخصر لإجلاء مسنين، فيما اجتاحت السيول قرية جينشي الزراعية وأسقطت منزلاً، وفق مقاطع مصورة تحققت منها وكالة "رويترز".

وأغلقت السلطات المدارس وعلقت وسائل النقل العام وفعّلت خطط الطوارئ في عدد من المناطق الساحلية، بينما جرى إجلاء مئات الآلاف في تشجيانغ والمقاطعات المجاورة، بينهم أكثر من 83 ألف شخص في فوجيان.

ووصل ساوديل إلى اليابسة للمرة الثالثة على ساحل فوجيان صباح الخميس، ليصبح الإعصار السابع الذي يضرب الصين هذا العام.
 
كما حذرت السلطات من انهيارات أرضية وفيضانات إضافية، بعدما تجاوزت مستويات عدد من الأنهار عتبات الإنذار.
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مقاطعة فوجيان

جنوب الصين

المقاطعات

غوانغدونغ

تشجيانغ

رويترز

الغزي

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