إعصار ساوديل يغرق جنوب الصين... وإجلاء مئات الآلاف

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تستعد مقاطعتا فوجيان وغوانغدونغ في لمزيد من الأمطار الغزيرة، بعدما تسبب إعصار ساوديل بفيضانات واسعة أغرقت مركبات ومنازل وأدت إلى انهيار مبنى من ثلاثة طوابق.وفي مدينة فودينغ بمقاطعة فوجيان، خاض رجال الإطفاء مياهاً وصلت إلى مستوى الخصر لإجلاء مسنين، فيما اجتاحت السيول قرية جينشي الزراعية وأسقطت منزلاً، وفق مقاطع مصورة تحققت منها وكالة " ".وأغلقت السلطات المدارس وعلقت وسائل النقل العام وفعّلت خطط الطوارئ في عدد من المناطق الساحلية، بينما جرى إجلاء مئات الآلاف في والمقاطعات المجاورة، بينهم أكثر من 83 ألف شخص في فوجيان.ووصل ساوديل إلى اليابسة للمرة الثالثة على ساحل فوجيان صباح الخميس، ليصبح الإعصار السابع الذي يضرب هذا العام.