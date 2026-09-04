اقتصاديًا.. هذا ما تسببت به فيضانات نيبال

قدّرت في نيبال قيمة الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية جراء فيضانات الأسبوع الماضي بنحو 2.56 مليار دولار.

وقال رئيس للحد من مخاطر وإدارتها راج أوبيرتي لوكالة " " إن مرحلة التعافي المبكر خلال الأشهر الأربعة الأولى تتطلب نحو 52.6 مليون دولار.

وأوضح أن المبلغ سيُخصص لإصلاح الطرق، وإنشاء ملاجئ مؤقتة، وإعادة توفير مياه الشرب والكهرباء.