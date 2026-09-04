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إقتصاد

اقتصاديًا.. هذا ما تسببت به فيضانات نيبال

Lebanon 24
04-09-2026 | 00:56
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اقتصاديًا.. هذا ما تسببت به فيضانات نيبال
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قدّرت هيئة إدارة الكوارث في نيبال قيمة الأضرار التي لحقت بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية جراء فيضانات الأسبوع الماضي بنحو 2.56 مليار دولار.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها دارما راج أوبيرتي لوكالة "رويترز" إن مرحلة التعافي المبكر خلال الأشهر الأربعة الأولى تتطلب نحو 52.6 مليون دولار.

وأوضح أن المبلغ سيُخصص لإصلاح الطرق، وإنشاء ملاجئ مؤقتة، وإعادة توفير مياه الشرب والكهرباء.

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