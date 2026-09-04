عاصفة تضرب تورنتو... أضرار جسيمة بملعب روجرز

تسببت عواصف رعدية عنيفة ضربت تورنتو بأضرار جسيمة في ملعب روجرز، فيما أغرقت الأمطار الغزيرة طرقاً رئيسية وعطلت حركة المترو وقطعت الكهرباء عن آلاف المشتركين.
وأظهرت لقطات جوية مقاعد محطمة وحطاماً متناثراً داخل الملعب. وأكدت إدارته عدم إصابة أي من الموظفين أو المتعاقدين، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تقيّم حجم الأضرار.
وتراوحت كمية الأمطار بين 11 و110 مليمترات، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة واقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء. كما أُغلقت أجزاء من شارع يونغ وطريق دون فالي باركواي، قبل إعادة فتح الطرق واستئناف النقل العام الخميس.
وأعلنت شركة تورنتو هايدرو إعادة التيار
إلى نحو 90% من المتضررين، فيما بقي قرابة 5300 مشترك بلا كهرباء حتى مساء الخميس.
وتلقت البلدية نحو ألف طلب خدمة، بينما سجلت فرق الإطفاء قرابة 1500 اتصال خلال 24 ساعة، في ثاني أعلى حصيلة يومية بعد العاصفة
الجليدية عام 2013. ووصف مدير المدينة بول جونسون
ما شهدته تورنتو بأنه عاصفة تحدث مرة كل 100 عام
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