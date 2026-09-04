عاصفة تضرب تورنتو... أضرار جسيمة بملعب روجرز

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وأظهرت لقطات جوية مقاعد محطمة وحطاماً متناثراً داخل الملعب. وأكدت إدارته عدم إصابة أي من الموظفين أو المتعاقدين، مشيرة إلى أن الفرق المختصة تقيّم حجم الأضرار.وتراوحت كمية الأمطار بين 11 و110 مليمترات، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة واقتلاع أشجار وسقوط خطوط كهرباء. كما أُغلقت أجزاء من شارع يونغ وطريق دون فالي باركواي، قبل إعادة فتح الطرق واستئناف النقل العام الخميس.وأعلنت شركة تورنتو هايدرو إعادة إلى نحو 90% من المتضررين، فيما بقي قرابة 5300 مشترك بلا كهرباء حتى مساء الخميس.وتلقت البلدية نحو ألف طلب خدمة، بينما سجلت فرق الإطفاء قرابة 1500 اتصال خلال 24 ساعة، في ثاني أعلى حصيلة يومية بعد الجليدية عام 2013. ووصف مدير المدينة ما شهدته تورنتو بأنه عاصفة تحدث مرة .