ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى كييف وموسكو خلال أيام

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كشف مصدر لوكالة "تاس" الروسية أن المفاوضين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة.وأكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين والروسية.إلى ذلك، قال إن وأوكرانيا تحافظان على اتصالات، لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات، مضيفاً أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية.على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل باستقبال مبعوثي الرئيس الأميركي ، في كييف خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.وتشهد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع في جموداً إلى حد كبير في ظل الحرب مع ، والتي يعمل ويتكوف وكوشنر أيضاً على إنهائها.