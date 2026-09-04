ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى كييف وموسكو خلال أيام

كشف مصدر لوكالة "تاس" الروسية أن المفاوضين الأميركيين
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يعتزمان زيارة كييف وموسكو خلال الأيام المقبلة.
وأكد المصدر صحة المعلومات بشأن الزيارتين من دون الكشف عن
موعدهما أو تفاصيل المحادثات المرتقبة في العاصمتين الأوكرانية
والروسية.
إلى ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إن روسيا
وأوكرانيا تحافظان على اتصالات، لا سيما عبر أجهزة الأمن والاستخبارات، مضيفاً أنه غير متأكد من مدى إسهام هذه الاتصالات في التوصل إلى تسوية.
على الجانب الآخر، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل باستقبال مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، في كييف خلال الأيام المقبلة، وذلك لاستئناف الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 4 سنوات.
وتشهد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء الصراع في أوكرانيا
جموداً إلى حد كبير في ظل الحرب مع إيران
، والتي يعمل ويتكوف وكوشنر أيضاً على إنهائها.