تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مجازر نظام الأسد تعود إلى الواجهة.. ماذا كشف تقرير أميركي؟

Lebanon 24
04-09-2026 | 13:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مجازر نظام الأسد تعود إلى الواجهة.. ماذا كشف تقرير أميركي؟
مجازر نظام الأسد تعود إلى الواجهة.. ماذا كشف تقرير أميركي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تقريراً تناول تصاعد مطالب السوريين بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبها نظام بشار الأسد، في ظل تزايد نفاد صبر الضحايا وعائلاتهم بعد أكثر من عام على سقوط النظام.
Advertisement
 
 
وقالت الصحيفة إن ضحايا الانتهاكات، ولا سيما خلال الحرب التي استمرت قرابة 14 عاماً، كانوا يأملون في محاسبة سريعة للمسؤولين عن عمليات القتل والتعذيب والمجازر، وجمع الأدلة المتعلقة بهذه الجرائم تمهيداً لملاحقة مرتكبيها قضائياً.


لكن السلطات الجديدة، بحسب التقرير، تواجه معادلة معقدة، إذ تخشى أن تؤدي ملاحقة جميع المتورطين إلى تأجيج التوترات وفتح الباب أمام صراعات جديدة.


وفي هذا الإطار، شكلت الحكومة "اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية"، وقال رئيسها عبد الباسط عبد اللطيف إن التحدي يتمثل في تحقيق التوازن بين المساءلة وسيادة القانون من جهة، والسلم الأهلي والمصالحة الوطنية من جهة أخرى.


وأوضح أن الملاحقات القضائية ينبغي أن تركز على الانتهاكات الأكثر خطورة، بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية والتعذيب والإعدامات داخل السجون والمجازر التي ارتكبها النظام السابق.


وبحسب أرقام أوردتها الصحيفة نقلاً عن الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 580 ألف شخص خلال الحرب، فيما يُقدر عدد المفقودين السوريين بنحو 140 ألفاً، وسط اعتقاد بأن كثيرين منهم قضوا في السجون أو في ظروف أخرى مرتبطة بالنزاع.


وحذر عبد اللطيف من أن عدم محاسبة كبار المسؤولين عن المجازر قد يؤدي إلى استمرار دوامة الانتقام، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تحتاج إلى الجمع بين المحاكمات والمصالحة وجبر الضرر.


وتزامن ذلك مع تصاعد دعوات للانتقام من أشخاص يُتهمون بالتعاون مع النظام السابق أو المشاركة في جرائمه، وسط تسجيل حوادث قتل وضرب وتهديدات طالت متهمين بالعمل مع أجهزة النظام.


وفي تطور قضائي بارز، أدانت محكمة سورية الشهر الماضي بشار الأسد وثمانية آخرين بتهم القتل والتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، وأصدرت بحقهم أحكاماً بالإعدام. إلا أن الأسد يقيم في روسيا، فيما يُعد عاطف نجيب، ابن عمه وأحد المدانين، الوحيد من بينهم الموجود في الحجز داخل سوريا.


ونقلت الصحيفة عن المحامي السوري أنور البني قوله إن الإجراءات الحالية تبدو أقرب إلى "عدالة استعراضية" منها إلى عدالة انتقالية، بينما حذرت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين من أن غياب المساءلة قد يدفع بعض المجتمعات إلى البحث عن العدالة خارج المحاكم.


وسلط التقرير الضوء على حي التضامن في دمشق، حيث لا تزال عائلات الضحايا تبحث عن رفات ذويها. ومن بين هؤلاء فرجة طعمة العلي، التي اختفى ابنها عمر أحمد حسن عام 2013، وتعتقد أن رفاته قد تكون بين ضحايا المجازر التي شهدها الحي.


وكانت السلطات اعتقلت أمجد يوسف، الضابط السابق في استخبارات النظام والمتهم بالتورط في مجزرة التضامن التي قُتل فيها أكثر من 40 شخصاً، إلا أن عائلات الضحايا لا تزال تطالب بكشف مصير بقية المتورطين ومحاسبتهم.


كذلك، أثارت مشاركة فادي صقر، القائد السابق في "قوات الدفاع الوطني" الموالية للأسد، في جهود المصالحة الحكومية جدلاً، في ظل اتهامات وجهها إليه سوريون بالتورط في مجزرة التضامن، وهي اتهامات ينفيها.


وفي الآونة الأخيرة، وصل فريق حكومي من الدفاع المدني إلى التضامن لجمع رفات بشرية ونبش إحدى المقابر الجماعية، في إطار جمع أدلة قد تُستخدم في الملاحقات القضائية.


وبحسب سكان المنطقة، لا تزال رفات أخرى مدفونة في الحي، في وقت تبقى فيه قضية المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أحد أبرز الاختبارات التي تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
مواضيع ذات صلة
ماذا كشف تقرير أميركي عن لبنان؟ هذه عقدة السلاح والانسحاب
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلوّح بورقة سوريا…ومواجهة حزب الله تعود الى الواجهة!
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: نظام العقوبات الحالي الذي تفرضه واشنطن على العراق فاشل
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24
محكمة الجنايات بدمشق تستعد للنطق بالحكم في قضية "أحمد حسون" مفتي نظام الأسد
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 01:55:34 Lebanon 24 Lebanon 24

نظام بشار الأسد

الأمم المتحدة

عبد اللطيف

نيويورك

حمد حسن

اللطيف

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:01 | 2026-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:43 | 2026-09-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:30 | 2026-09-04
Lebanon24
14:01 | 2026-09-04
Lebanon24
14:00 | 2026-09-04
Lebanon24
14:00 | 2026-09-04
Lebanon24
13:43 | 2026-09-04
Lebanon24
12:59 | 2026-09-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24