تسرّب مادة كيميائيّة في ميناء تركيّ... وإصابة 35 شخصاً

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Sabah saatlerinde MIP (Mersin Uluslararası Limanı)'te yaşanan iş kazası sonrasında kimyasal madde nedeniyle girişler durdurulmuştu, yaşanan hadiseye dair bölgeden gelen net fotoğraf. Ayrıca, maddeden etkilenenler ambulansla hastanelere sevk edilirken AFAD uzman ekipleri de sahada… pic.twitter.com/fuiusaYlf1
— Mersin Haber (@mersinhaber) September 4, 2026
Sabah saatlerinde MIP (Mersin Uluslararası Limanı)'te yaşanan iş kazası sonrasında kimyasal madde nedeniyle girişler durdurulmuştu, yaşanan hadiseye dair bölgeden gelen net fotoğraf. Ayrıca, maddeden etkilenenler ambulansla hastanelere sevk edilirken AFAD uzman ekipleri de sahada… pic.twitter.com/fuiusaYlf1