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عربي-دولي

تسرّب مادة كيميائيّة في ميناء تركيّ... وإصابة 35 شخصاً

Lebanon 24
04-09-2026 | 06:40
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تسرّب مادة كيميائيّة في ميناء تركيّ... وإصابة 35 شخصاً
تسرّب مادة كيميائيّة في ميناء تركيّ... وإصابة 35 شخصاً photos 0
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أعلنت السلطات التركية أن تسربا لمادة "إيثيل أكريلات" الكيميائية وقع في ميناء مرسين في تركيا الليلة الماضية، مما أسفر عن إصابة 35 عاملا، لا يزالوان تحت المراقبة الطبيّة.

كما تسبب الحادث في انبعاث رائحة قوية في الهواء، بينما لم يسجل المتخصصون من وكالة إدارة الكوارث الطبيعية أي آثار سلبية. (روسيا اليوم)
 
 
 
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