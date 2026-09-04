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عربي-دولي

أزمة تضرب إسرائيل.. خطرٌ يهدّد مياه الشرب!

Lebanon 24
04-09-2026 | 07:43
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أزمة تضرب إسرائيل.. خطرٌ يهدّد مياه الشرب!
أزمة تضرب إسرائيل.. خطرٌ يهدّد مياه الشرب! photos 0
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حذّر رئيس بلدية ريشون لتسيون، راز كينستليخ، من مخاطر اعتماد إسرائيل بشكل كبير على تحلية مياه البحر لتأمين مياه الشرب، معتبراً أن الاعتماد على مصدر رئيسي واحد يشكل "خطأ جوهرياً"، خصوصاً في ظل احتمال تعرض منشآت التحلية لهجمات إلكترونية.
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وقال كينستليخ، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن إسرائيل تواجه أزمة مياه صعبة بعد تعطل عدد من منشآت التحلية، ما كشف، بحسب رأيه، نقاط ضعف في منظومة الإمداد بالمياه.

وأشار إلى أن إسرائيل وسعت خلال السنوات الماضية اعتمادها على تحلية مياه البحر، حتى باتت المياه المحلاة تشكل نحو 80% من مياه الشرب في عدد من البلدات.

وأوضح أن الجهات المختصة تستعد عادة لسيناريوهات طارئة، بينها الهجمات الإلكترونية على منشآت التحلية، إلا أن الأزمة الحالية جاءت نتيجة عامل مختلف، بعدما أدى حدث جوي استثنائي إلى ارتفاع تركيز الطحالب المجهرية في مياه البحر، ما تسبب باضطراب عمل عدد من المنشآت.

وفي ريشون لتسيون، التي يقطنها نحو 300 ألف نسمة، تأتي نحو 45% من المياه من الآبار الجوفية، مقابل 55% توفرها شركة "مكوروت"، التي تعتمد بدورها بدرجة كبيرة على المياه المحلاة.

وبحسب كينستليخ، ساهم تنوع المصادر في الحد من تداعيات الأزمة، مع تراجع كميات المياه المحلاة التي تصل إلى المدينة، معتبراً أن الآبار وفرت هامشاً مهماً لمواجهة النقص.

وانتقد إغلاق عدد من الآبار خلال السنوات الماضية، داعياً إلى السماح بحفر آبار إضافية لاستخدامها عند الطوارئ، وإلى منح السلطات المحلية صلاحيات أوسع لإدارة مصادر المياه والاستجابة للأزمات.

وخلص إلى أن أزمات جديدة في قطاع المياه قد تتكرر مستقبلاً، ما يستدعي إعادة النظر في منظومة الإمداد وتنويع مصادر المياه لتقليل الاعتماد على التحلية.
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