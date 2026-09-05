تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عشرات القتلى والجرحى.. خسائر حوثية ثقيلة بمعارك غرب اليمن

Lebanon 24
05-09-2026 | 00:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عشرات القتلى والجرحى.. خسائر حوثية ثقيلة بمعارك غرب اليمن
عشرات القتلى والجرحى.. خسائر حوثية ثقيلة بمعارك غرب اليمن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قالت مصادر طبية ومحلية يمنية، مساء الجمعة، إن مستشفيات في محافظتي الحديدة وصنعاء استقبلت خلال الساعات الماضية عشرات القتلى والجرحى من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية ومقاتلون من صغار السن، عقب معارك عنيفة شهدتها جبهات الساحل الغربي اليمني.
Advertisement

وأفادت المصادر بأن أعداد المصابين، الذين وصفت حالات عدد منهم بالحرجة، فرضت ضغوطاً كبيرة على أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وسط حاجة متزايدة إلى الدم والرعاية الطبية.

وفي محافظة الحديدة، قالت مصادر طبية إن مستشفيات زبيد وبيت الفقيه ومدينة الحديدة استقبلت منذ صباح الجمعة أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى الحوثيين الذين جرى نقلهم من جبهات القتال.
وأضافت أن ارتفاع أعداد المصابين دفع مليشيا الحوثي إلى حشد العاملين في القطاع الطبي وعقال الحارات للتبرع بالدم، بعدما تراجع مخزون عدد من المستشفيات نتيجة كثافة الحالات الوافدة.

وقالت المصادر إن مستشفيي زبيد وبيت الفقيه تجاوزا قدرتهما الاستيعابية، مع امتلاء الأسرّة وثلاجات حفظ الموتى، ما أدى إلى نقل جرحى وجثث إلى مستشفيات أخرى في مدينة الحديدة.

وبحسب المصادر لجأت الجماعة إلى استخدام حاويات تبريد تجارية لحفظ جثث قتلاها مؤقتاً، في ظل عدم قدرة ثلاجات الموتى في بعض المنشآت الصحية على استيعاب الأعداد الواردة.

جثث متناثرة ومتفحمة
وفي صنعاء، أفادت مصادر طبية بأن مجمع 48 الطبي والمستشفى العسكري ومستشفيات المؤيد و الشرطة والجمهوري استقبلت بدورها قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وقياداتها الميدانية، قالت المصادر إنهم شاركوا في المعارك التي شهدتها جبهتا تعز والحديدة على الساحل الغربي اليمني خلال يومي الخميس والجمعة.

وأضافت المصادر أن مستشفى الكويت استقبل، وفقاً للمعلومات المتاحة لديها، 19 جثة.

وذكرت المصادر، بحسب ما نقلته وكالة "خبر" اليمنية، أن بعض الجثث التي تم إرسالها إلى صنعاء والحديدة تفحمت ووصلت في حالة جعلت التعرف على أصحابها أكثر صعوبة، الأمر الذي استدعى الاستعانة بمقاتلين كانوا برفقتهم في مواقع القتال للتعرف على هوياتهم قبل نقلها.
وأفادت مصادر عسكرية أن هؤلاء القتلى والجرحى لا يمثلون كامل حصيلة الخسائر البشرية للحوثيين، إذ لا تزال معظم جثث عناصر الميليشيا متناثرة في الشعاب. وهو ما وثّقه الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية بمقطع فيديو ، يظهر عشرات الجثث التابعة للجماعة.
مواضيع ذات صلة
ضربة جديدة للحوثيين وسقوط عشرات القتلى والجرحى
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم روسي واسع يهز كييف.. عشرات القتلى والجرحى
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قتلى بهجمات حوثية جديدة على مأرب في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
3 قتلى و8 جرحى في قصف حوثي على قوات دفاع شبوة
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مدينة الحديدة

الجمهوري

اليمنية

الكويت

الحوثي

الغربي

الفقيه

البشري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-05
Lebanon24
09:57 | 2026-09-05
Lebanon24
09:43 | 2026-09-05
Lebanon24
09:37 | 2026-09-05
Lebanon24
08:43 | 2026-09-05
Lebanon24
08:14 | 2026-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24