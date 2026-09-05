في جبهات غربي تعز.. الطيران الحربي للجيش اليمني يدخل المعركة ضد الحوثيين

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دخل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة ، على خط المعركة للمرة الأولى، بعدما استهدف ميليشيا في جبهات غربي تعز، اليمن.وأعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لجماعة الحوثي في جبهات الساحل بمحافظتي تعز والحديدة.وقال للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الطيران الحربي بقواتنا المسلحة، يستهدف بأكثر من 15 غارة جوية مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة".وقبل ذلك، أكد مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث"، مساء الجمعة، أن الجيش اليمني يواصل شن الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة.ومن جانبه، أعلن محور تعز العسكري، في بيان مقتضب، مساء الجمعة، دخول الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة المعركة، وتقديم إسناد جوي للقوات البرية، وقصف مواقع لميليشيا الحوثي للمرة الأولى في جبهة حيس غربي المحافظة.وأكدت مصادر ميدانية، أن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية يحلّق في هذه الأثناء في أجواء جبهتي البرح و حيس، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية للقوات الحكومية قصفت للمرة الأولى، أهدافا متحركة وثابتة للحوثيين في أكثر من منطقة على امتداد خطوط المواجهات، من حيس الحديدة وحتى الكدحة في المعافر تعز.تزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية، من ألوية و درع الوطن، إلى محيط مناطق المواجهات لإسناد القوات العسكرية في الحديدة وتعز.وفي وقت سابق اليوم، استعادت القوات المسلحة اليمنية ، تبة الخزان في مديرية جبل ، غربي محافظة تعز، خلال مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام ، بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة.