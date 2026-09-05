تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

في جبهات غربي تعز.. الطيران الحربي للجيش اليمني يدخل المعركة ضد الحوثيين

Lebanon 24
05-09-2026 | 00:48
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في جبهات غربي تعز.. الطيران الحربي للجيش اليمني يدخل المعركة ضد الحوثيين
في جبهات غربي تعز.. الطيران الحربي للجيش اليمني يدخل المعركة ضد الحوثيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دخل الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة اليمنية، على خط المعركة للمرة الأولى، بعدما استهدف ميليشيا الحوثي في جبهات غربي تعز، جنوب غرب اليمن.
Advertisement

وأعلن الجيش اليمني، مساء الجمعة، أن طيرانه الحربي شن أكثر من 15 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات لجماعة الحوثي في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان نشره عبر حسابه على منصة "إكس" إن "الطيران الحربي بقواتنا المسلحة، يستهدف بأكثر من 15 غارة جوية مواقع وتجمعات وآليات مليشيا الحوثي الإرهابية في جبهات الساحل الغربي بمحافظتي تعز والحديدة".

وقبل ذلك، أكد مصدر عسكري لقناتي "العربية" و"الحدث"، مساء الجمعة، أن الجيش اليمني يواصل شن الغارات الجوية على مواقع الحوثيين في تعز والحديدة.

ومن جانبه، أعلن محور تعز العسكري، في بيان مقتضب، مساء الجمعة، دخول الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة المعركة، وتقديم إسناد جوي للقوات البرية، وقصف مواقع لميليشيا الحوثي للمرة الأولى في جبهة حيس غربي المحافظة.

وأكدت مصادر ميدانية، أن الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية يحلّق في هذه الأثناء في أجواء جبهتي البرح و حيس، مشيرة إلى أن الطائرات الحربية للقوات الحكومية قصفت للمرة الأولى، أهدافا متحركة وثابتة للحوثيين في أكثر من منطقة على امتداد خطوط المواجهات، من حيس الحديدة وحتى الكدحة في المعافر تعز.

تزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية، من ألوية العمالقة و درع الوطن، إلى محيط مناطق المواجهات لإسناد القوات العسكرية في الحديدة وتعز.

وفي وقت سابق اليوم، استعادت القوات المسلحة اليمنية ، تبة الخزان في مديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز، خلال مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بالتزامن مع اشتداد المعارك في جبهتي مقبنة والكدحة.
مواضيع ذات صلة
الطيران المسيّر للقوات الحكومية اليمنية يستهدف آليات للحوثيين غربي تعز (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات المسلحة اليمنية: إسقاط مسيرتين حوثيتين في جبهة البرح غربي تعز
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش اليمني: مواجهات مع عناصر من الحوثيين حاولوا التسلل غرب تعز تقتل 5 منهم
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الطيران المسيّر للقوات الحكومية اليمنية يستهدف مواقع وآليات وتحصينات الحوثيين في تعز
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:42:24 Lebanon 24 Lebanon 24

المركز الإعلامي

العمالقة

الإيراني

جنوب غرب

اليمنية

الغارات

التزام

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-09-05
Lebanon24
09:57 | 2026-09-05
Lebanon24
09:43 | 2026-09-05
Lebanon24
09:37 | 2026-09-05
Lebanon24
08:43 | 2026-09-05
Lebanon24
08:14 | 2026-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24