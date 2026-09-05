حصل على أكثر من 20 مليون دولار.. هذا المحتال على قائمة أكثر المحتالين المطلوبين!

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قام الأميركي "إف بي ي" بإضافة محتال ألماني، يُعتقد أنه موجود في ميونخ، إلى قائمة أكثر المحتالين المطلوبين بعد فراره من بعد إدانته بالاحتيال الاستثماري، وفق ما أعلن المكتب أمس الجمعة.وتردد أن رجل الأعمال برنهارد يوجين فريتش (65 عاما)، احتال على العديد من المستثمرين وحصل منهم على أكثر من 20 مليون دولار بين عامي 2014 و2017.وقال إنه أقنع الضحايا في بالاستثمار في شركته، موضحا أن "فريتش أقنع الضحايا بالاستثمار في تطبيق شركته، المعروف باسم ’ستار سايت‘، وهي تقنية ادعى أنها يمكن أن تساعد المشاهير والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق الدخل من الإعلانات والترويج لعلاماتهم التجارية".وزعم أيضا "أن التطبيق سيقدم محتوى إعلانيا ويشارك عائدات الإعلانات مع ملصق المشاهير".وقال مكتب التحقيقات إنه بدلا من استثمار الأموال التي تم جمعها في تطوير منتجه، استخدم جزءا منها "لإثراء نفسه ودعم أسلوب حياته الفاخر". وشمل ذلك تمويل سيارات فاخرة وتحديث يخته وتجديد الفيلا الخاصة به في ماليبو.وقدر ممثلو الادعاء إجمالي الخسائر للضحايا بما لا يقل عن 26.8 مليون دولار. وأدانته هيئة محلفين في في نيسان 2025، لكنه فر بعد ذلك إلى .ووفقا لمكتب التحقيقات، فر إلى ميونخ في 6 تشريم الأول 2025. ويعتقد المكتب أنه موجود في عاصمة ولاية بافاريا أو بالقرب منها.وفي غيابه، صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما في سجن فيدرلي، وغرامة قدرها 35 ألف دولار ورد 26.8 مليون دولار.