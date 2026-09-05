هجوم أميركي قرب جزيرة "خرج" استهدف ناقلة نفط إيرانية

أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات قرب جزيرة خرج الإيرانية
في الخليج
، صباح اليوم
السبت.
وقالت وكالة فارس الإيرانية
للأنباء إنه سمع دوي انفجارات قرب جزيرة
خرج، مشيرة إلى أن مصدر الانفجارات "غير معروف
".
ولم تُصدر أي معلومات رسمية أو دقيقة حتى الآن حول سبب هذه الأصوات ومصدرها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقًا.
ولاحقا ، نقل موقع "إيران
إنترناشونال" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية SNN، التي تتخذ من طهران
مقراً لها، بتعرض ناقلة نفط إيرانية صغيرة لهجوم صاروخي في جزيرة خرج، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.
ووفقا لوكالة أنباء الطلبة، فقد تم استهداف ناقلة نفط إيرانية صغيرة بهجوم صاروخي أميركي على جزيرة خرج.
وأكدت الشبكة عدم وقوع إصابات في الحادث.