هجوم أميركي قرب جزيرة "خرج" استهدف ناقلة نفط إيرانية

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أعلنت وسائل إعلام إيرانية سماع دوي انفجارات قرب في ، السبت.وقالت للأنباء إنه سمع دوي انفجارات قرب خرج، مشيرة إلى أن مصدر الانفجارات " ".ولم تُصدر أي معلومات رسمية أو دقيقة حتى الآن حول سبب هذه الأصوات ومصدرها، وسيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية لاحقًا.ولاحقا ، نقل موقع " إنترناشونال" عن وكالة أنباء الطلبة الإيرانية SNN، التي تتخذ من مقراً لها، بتعرض ناقلة نفط إيرانية صغيرة لهجوم صاروخي في جزيرة خرج، بحسب ما ذكرت مصادر محلية.ووفقا لوكالة أنباء الطلبة، فقد تم استهداف ناقلة نفط إيرانية صغيرة بهجوم صاروخي أميركي على جزيرة خرج.وأكدت الشبكة عدم وقوع إصابات في الحادث.